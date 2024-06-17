الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حُسن الخاتمة.. بني سويف تسجل 6 حالات وفاة أثناء أداء مناسك الحج

أرشفية
أرشفية

توفيت الحاجة نجاة عبد العزيز محمد، من قرية بهبشين بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، خلال أداء مناسك الحج 2024، ليصل عدد حالات الوفاة بين حجاج محافظة بني سويف إلى 6 حجاج، بينهم 4 سيدات ورجلان، لقوا ربهم مرتدين ملابس الإحرام.

وتداولت صفحات ومجموعات موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حالات نعي للمتوفين من أبناء محافظة بني سويف، أثناء أدائهم مناسك الحج في الاراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، ووصل عددهم إلى 6 حالات وفاة، غالبيتهم يتجاوزون الستون من أعمارهم، وجرى دفنهم بالأراضي المقدسة.

ونشر أهالي محافظة بني سويف اسماء 6 حالات وفاة من ابناء المحافظة، اثناء ادائهم مناسك الحج، هم: هدى فتحي محمود، قمن العروس، الواسطى، بني سويف، وبدرية سيد عبد الحميد، قمن العروس، الواسطى، بني سويف، وسيد محمد سيد العدوي، مقبل، مدينة بني سويف، ومحمد حامد ابوسريع، الميمون، الواسطى، بني سويف، وعايدة عبد العزيز طلب، مركز ناصر، بني سويفن ونجاة عبد العزيز محمد، بهبشين، مركز ناصر، بني سويف.

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه عددًا من المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك،من أعضاء الجهاز التنفيذي من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والوحدات المحلية وقيادات الديوان العام من مديري الإدارات والعاملين بمكاتب وإدارات المحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ لتقديم التهنئة.

وتقدم الحضور بالتهنئة لمحافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تبادل المحافظ التهاني  وسط أجواء سادتها البهجة، معربين عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل مكروه أو سوء  وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان ومزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بني سويف عيد الأضحى الحجاج ناصر بهبشين وفاة حجاج

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