بتعاون "التضامن والأورمان".. ذبح 30 رأس ماشية وتوزيعها خلال العيد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصه في المناسبات والأعياد.

وأشار محافظ الشرقية إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

ذبح 30 رأس ماشية وتجهيز اللحوم داخل مجزر أولاد صقر

ومن جانبه أوضح سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذًا لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، سوف تقوم الجمعية علي مدار أيام عيد الأضحى المبارك بذبح 30 رأس ماشية وتجهيز اللحوم داخل مجزر أولاد صقر لتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بمختلف قرى مراكز المحافظة لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم وذلك تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف مدير عام جمعية الاورمان بالشرقية، أنه تم اختيار الأضاحي بعناية شديدة وفقًا للأحكام الشرعية للأضحية ويتم الذبح تحت إشراف الأطباء البيطريين بالإدارة البيطرية بأولاد صقر.

تجهيز 18 مجزرًا يدويًا للعمل خلال أيام العيد

وكان اللواء إبراهيم متولى، مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، قد أكد على تجهيز 18 مجزرًا يدويًا للعمل خلال أيام العيد داخل المحافظة، مزوَّدة بـ3 أطباء لكل مجزر حد أدنى، وقبل الذبح يتم الفحص البيطري للحيوانات وتحديد المقبول منها من عدمه من حيث السن والوزن والجنس.