الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إمام وخطيب المسجد الحرام: نحرص على أن تنعكس وحدة المسلمين على وجودهم في المشاعر

جريدة الدستور

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ الدكتور صالح بن حميد أن السعودية حريصة على أن يكون المسلمون أمة واحدة وأن تنعكس وحدة المسلمين على وجودهم في المشاعر المقدسة.

 أي نوع من التشويه "خط أحمر"

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام، اليوم الاثنين، إن المملكة كانت جهودها موفقة وخططها ناجحة وتحترم الجميع وكل الفئات، معتبرا أن أي نوع من التشويه "خط أحمر".

رئيس بعثة الحج الرسمية: تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مِنى لمكة المكرمة غدًا

 

وأضاف إن ما بذلته السعودية وما تقدمه في خدمة الحرمين الشريفين والمسلمين ساهم في إنجاح موسم الحج هذا العام.

المملكة كانت حريصة على أن تجعل موسم الحج آمنا وميسرا ولا تسمح بأي تجاوزات

وشدد على أن المملكة كانت حريصة على أن تجعل موسم الحج آمنا وميسرا ولا تسمح بأي تجاوزات، مشيرا الى أن المقصود هو أن يتفرغ المسلمون لآداء مناسكهم.

txt

ارتفاع وفيات بعثة الحج السياحى لـ5 وخروج 300 من المستشفيات

وكان حجاج بيت الله الحرام قد توجهوا في وقت سابق اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك - أول أيام التشريق - إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الدكتور صالح بن حميد المسجد الحرام الحرمين الشريفين الجمرة الصغرى مشعر منى المملكة

مواد متعلقة

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

"شئون الحرمين" تسخر كوادرها البشرية والآلية لقاصدى بيت الله الحرام

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

اجتهادات المفتي.. أقوى 20 تصريحًا من د. شوقى علام

أبواب القرآن 11.. «الفهوم المختلفة».. كلمة السر فى اختلافات الأئمة فى التفسير

أبواب القرآن (8).. نقد تفاسير القرآن ليس نقدًا للقرآن ذاته

"شئون الحرمين" تكثف جهودها لتعقيم المسجد النبوى خلال شهر رمضان

إمام المسجد النبوى: برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة له أثر كبير لخدمة الإسلام

الأكثر قراءة

بيان عاجل من "التموين" بشأن الخبز المدعم والوقود وأسطوانات الغاز

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

قرار عاجل من النيابة بشأن "حلاق الوراق"

هدنة 11 ساعة يوميًا فى محور فيلادلفيا.. موعد تطبيق قرار "إشعال الغضب" بإسرائيل

21 مصابًا من أسرة واحدة بسبب "بقعة زيت" على "صحراوى الإسكندرية"

مصر تُجبر الاحتلال على وقف العمليات العسكرية فى ممر فيلادلفيا برفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

صور

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام في عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله

تواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة فى ثانى أيام عيد الأضحى