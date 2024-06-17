إمام وخطيب المسجد الحرام: نحرص على أن تنعكس وحدة المسلمين على وجودهم في المشاعر

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ الدكتور صالح بن حميد أن السعودية حريصة على أن يكون المسلمون أمة واحدة وأن تنعكس وحدة المسلمين على وجودهم في المشاعر المقدسة.

أي نوع من التشويه "خط أحمر"

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام، اليوم الاثنين، إن المملكة كانت جهودها موفقة وخططها ناجحة وتحترم الجميع وكل الفئات، معتبرا أن أي نوع من التشويه "خط أحمر".

وأضاف إن ما بذلته السعودية وما تقدمه في خدمة الحرمين الشريفين والمسلمين ساهم في إنجاح موسم الحج هذا العام.

المملكة كانت حريصة على أن تجعل موسم الحج آمنا وميسرا ولا تسمح بأي تجاوزات

وشدد على أن المملكة كانت حريصة على أن تجعل موسم الحج آمنا وميسرا ولا تسمح بأي تجاوزات، مشيرا الى أن المقصود هو أن يتفرغ المسلمون لآداء مناسكهم.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد توجهوا في وقت سابق اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك - أول أيام التشريق - إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.