الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قطار المشاعر يواصل نقل الحجاج لاستكمال المناسك

جريدة الدستور

واصل قطار المشاعر رحلة سلسة عبرها تنقلات الحجاج لإكمال مناسكهم فى أيام التشريق بكل يسر وطمأنينة.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تعليمات وإرشادات على الحجاج اتباعها عند المبيت فى مشعر منى، للحفاظ على سلامتهم وأداء مناسك أيام التشريق بكل يسر وسهولة.
وأوضحت الوزارة أن أخذ جميع الأغراض الشخصية والالتزام بتعليمات قائد المجموعة، ضرورة لأمن وسلامة الحجيج.

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من جهة أخرى، دعت وزارة الصحة  السعودية ضيوفَ الرحمن من الحجاج إلى تجنب الإجهاد الحراري بحمل المظلة والإكثار من شرب الماء، مشيرة إلى أن تعرض الحاج المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة ولفتراتٍ طويلة، خطر على صحته؛ خاصة فى الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 مساءً، وحثت على استخدام المظلة بشكل دائم لتجنب التعرض لأشعة الشمس.
وأضافت: "احرص على شرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، ولا تنتظر الشعور بالعطش، وتجنب المشي على الأسطح أو لمسها في أوقات الذروة".

قطار المشاعر الحجاج وزارة الصحة السعودية مشعر منى الحجيج

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