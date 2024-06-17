الفتة واللحمة والكوارع.. أشهر أكلات الدقهلاوية فى عيد الاضحى

تعتبر محافظة الدقهلية من محافظات الدلتا مما يجعل لها طابعها الخاص الذى يجمع بين عادات وتقاليد الريف وتحضر المدينة فى ذات الوقت ومع ثانى أيام عيد الاضحى المبارك تشتهر الدقهلية بأكلات مميزة.

ويفضل أهالى الدقهلية تناول الفتة واللحمة والرقاق خلال اليوم الاول من عيد الاضحى المبارك حيث تعتبر هى الاكلة الرسمية لكل بيوت المحافظة ومع اليوم الثانى تنقسم الاهالى الى جزء يتناول الكبدة والممبار والكوارع ما يطلق عليه اكسسوارات الذبيحة والنص الثانى يتجه الى تناول المحشى والبط والحمام وذلك وسط تجمع عائلى.

و عن ثالث ايام العيد يتجة المواطنين بمحافظة الدقهلية الى تناول الكفتة والمكرونة بمختلف انواعها.



و من عادات الاسر خاصة القاطنين الريف الدقهلاوى الخروج لتناول الوجبة الأساسية فى الارض الزراعية حيث الهواء الطلق.

أما الأسر من المقيمين بالمدينة يحرصون على تناول الاطعمة فى المنازل حول مائدة طعام واحدة وبعد ذلك التوجة الى المنتزهات والحدائق العامة.



و تقول ميرفت السيد ربة منزل إن الفتة واللحمة هى الوجبة الأساسية لإفطار أول يوم العيد مشيره إلى أنها عادة توارثتها الأجيال.

و أشارت سارة كمال موظفة بالتربية والتعليم الى ان هناك شبة اجماع على اكلات محافظة الدقهلية فالفتة واللحمة هى الوجبة الاساسية فى اليوم الاول اما اليوم الثانى فكل منطقة لها عاداتها فسكان المنصورة يفضلون المحشى وسكان القرى يميلون الى الكوارع والممبار

مهرجانات وعرائس وهدايا وألعاب بمراكز الشباب بالدقهلية



توافد الآلاف من النشء والشباب والمواطنين وإقبال كبير لم تشهده مراكز الشباب بالدقهلية، اليوم الإثنين 17 يونيو 2023 بعد أن تردد على مسامع النشء والشباب مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب"، وما شاهده المواطنين من فعاليات وبرامج متنوعة كثيفة تنفذ خلال أجازة عيد الأضحي المبارك بالهيئات الشبابية والرياضية بالشباب والرياضة بالدقهلية.

جاء الإقبال الكبير على مراكز الشباب على مستوى محافظة الدقهلية، وذلك للرؤية البعيده لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي عمل على تطوير منظومة العمل بالشباب والرياضة بتطوير البنية التحتية، ونظرته الثاقبة بتأهيل العنصر البشري الذي يعمل فى هذه المنشآت الشبابية والرياضية، فأصبحت بحق مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب بل والأسرة المصرية كلها.

تتضمن فعاليات مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب" فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، العديد من الفقرات والبرامج ومهرجانات وهدايا وألعاب، وتشمل فقرات: ترويحية وفنية وإستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، وفقرة الساحر والعرائس وفقرات غنائية يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من نزول حمامات السباحة، والملاهي والألعاب الترفيهية وتنس الطاولة والبلياردو وكرة قدم والألعاب إلكترونية.