الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس بعثة حج الجمعيات: الحالة الصحية للحجيج جيدة

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

يواصل حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، حيث ينتهى الحجاج من المتعجلين الذين يبلغ عددهم 50% من إجمالي عدد الحجاج من رمي الجمرات، ثم يعودون إلى مكة المكرمة تمهيدًا لتأدية طواف الوداع.

وكان حجاج الجمعيات قد مكثوا في منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وواصلوا رمي الجمرات طوال أيام التشريق.

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وأكد أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن نفرة الحجيج المتعجلين ستتم إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات بعد انتهاء ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

وأشار "عبدالموجود" إلى أن البعثة تجهز حاليا خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، لمن بدأ رحلته من مكة المكرمة، وتفويج بقية الحجيج إلى القاهرة لمن وصل إلى المدينة المنورة أولًا.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن الحالة الصحية للحجيج جيدة دون وجود أي إصابات، مشيدا بالتنسيق مع السلطات السعودية لتيسير عمل البعثة.

وأكد أن أعضاء البعثة يبذلون قصارى الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تتابع البعثة لحظة بلحظة للاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية وتقديم كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات أيام التشريق مزدلفة الحجاج

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