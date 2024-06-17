خلال جولة مفاجئة.. "السبكي" يتابع توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال وفصائل الدم بالإسماعيلية

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة ليلية مفاجئة إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة، بهدف الاطمئنان على انتظام العمل وتطبيق خطط التأمين الطبي للاحتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل الزيارة

زار الدكتور أحمد السبكي، مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع، بما في ذلك الطوارئ والأقسام الداخلية والعمليات والرعايات المركزة والأشعة والمعامل، وغيرها من الأقسام بالمجمع الطبي.

المجمع قدم 3.4 مليون خدمة طبية وعلاجية التخصصات منذ بداية دشين المنظومة

وأشار إلى أن المجمع مدينة طبية متكاملة على أرض الإسماعيلية قدم أكثر من 3.4 مليون خدمة طبية وعلاجية متنوعة التخصصات بجودة عالمية منذ بداية تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة وحتى الآن.

التشديد على رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية التامة لاستقبال أية حالات مرضية

وشدد الدكتور أحمد السبكي، على رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية التامة لاستقبال أية حالات مرضية وتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية طوال أيام العيد، كما استطلع آراء المرضى والمترددين على المنشآت الصحية لقياس مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية.

وراجع السبكي، خلال الجولة، توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والطعوم والأمصال وفصائل الدم ومشتقاته في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتأمين المخزون الاستراتيجي لهم، كما شدد على تكثيف تواجد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة طبقًا لجداول التشغيل، وأكد على جاهزية فرق الانتشار السريع للتعامل مع أي طارئ.

تفقد غرفة إدارة الأزمات المرتبطة بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، غرفة إدارة الأزمات التابعة للهيئة في مجمع الإسماعيلية الطبي، والتي ترتبط بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة وربطها إلكترونيًا بأجهزة الدولة وغرف أزمات محافظات القناة، لضمان التعامل الفوري مع أي أزمات طارئة، مؤكدًا أهمية استمرار انعقاد الغرفة لضمان التنسيق الفعال والاستجابة السريعة لأي طارئ يمكن أن يحدث خلال فترة الاحتفالات بالعيد، كنا أكد التنسيق الكامل مع غرف الأزمات بوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية.

إشادة بجودة تنفيذ خطط التأمين والإخلاء الطبي في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية

وأشاد "السبكي"، بجودة تنفيذ خطط التأمين والإخلاء الطبي في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وأكد على استمرار المرور والزيارات الميدانية لقيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والمتابعة لتنفيذ خطط التأمين الطبي طوال أيام العيد.

وأكد استمرار هيئة الرعاية الصحية في توفير الرعاية الصحية الشاملة والعالية الجودة للمواطنين، ومواصلة بذل كل الجهود لضمان سلامة ورفاهية المجتمع خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته لمستشفيات القناة، عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، وقيادات ومدراء الأفرع التابعة للهيئة في محافظات إقليم القناة.