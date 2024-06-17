ما أفضل هاتف للتصوير الفوتوغرافي؟

تعمل أفضل الهواتف المزودة بكاميرات في عام 2024 على تجاوز حدود التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المحتوى، حيث يمكنها التقاط صور فوتوغرافية ستبهر متابعيك على Instagram أو أفراد عائلتك. وتشمل هذه الهواتف عالية الأداء من Apple وGoogle وSamsung وغيرها.

وتقدم الشركات المختلفة ميزات فريدة ومجموعة من عدسات الكاميرا وأعداد ميغابكسل متنوعة، ما يجعل مهمة تتبع أحدث الهواتف وأفضلها أمرًا صعبًا حيث تصبح الشاشات أكبر حجمًا، وتصبح مستشعرات هواتف الكاميرا أكثر تقدمًا، وتصبح الشرائح أكثر قوة.

إن اختيار أفضل هاتف مزود بكاميرا يستلزم أكثر من مجرد النظر إلى ورقة المواصفات؛ الأفضل بالنسبة لك قد لا يكون الأفضل للجميع، اعتمادًا على أولوياتك في التصوير الفوتوغرافي.

وفي إطار ما يجب مراعاته فيما يتعلق بالعدسات واختلافات الأداء بين النهار والليل لالتقاط صور فوتوغرافية رائعة، إليك قائمة بأفضل العدسات للهواتف المحمولة هذا العام للمبدعين من الهواة والمحترفين على حدٍ سواء، وفق موقع shopmoment.

أفضل 5 هواتف مزودة بكاميرات للصور والفيديو

1- آيفون 14 برو..الأفضل للتصوير الفوتوغرافي

آيفون 14 برو (iPhone 14 Pro) هو الأفضل لأي شخص يحتاج إلى كاميرا هاتف ذكي محمولة ذات جودة احترافية لأي وجميع حالات الاستخدام الإبداعي، سواء في التصوير الفوتوغرافي أو صناعة الأفلام على حدٍ سواء، حيث أنه وصف بأنه "رائع بشكل لا يصدق لسيناريوهات الإضاءة المنخفضة".

تتفوق الكاميرا الرئيسية الجديدة لـ iPhone 14 Pro على الكاميرات الأخرى بدقة 48 ميجابكسل المزودة بمستشعر متقدم رباعي البكسل. يتم إقران مستشعرات Apple الأكبر حجمًا والعدسات الأكثر تقدمًا مع سيليكون Apple القوي الخاص بها لتحقيق سيناريوهات الإضاءة المنخفضة بشكل مثالي.

وبفضل مستشعر أكبر بنسبة 65%، يرفع iPhone 14 Pro مستوى ما يمكن أن تفعله دقة 48 ميجابكسل - مما يوفر دقة تبلغ 4 أضعاف في ProRAW للحصول على تفاصيل مذهلة في كل المحاصيل. ويسمح التنسيق رباعي البكسل بآليات قص خيالية دون فقدان جودة الصورة الإجمالية.

2. آيفون 15 برو ماكس..الأفضل لصناعة الأفلام

في حين أن دقة 48 ميجابكسل تسلط الضوء على الأضواء، فإن الكاميرا الأساسية لـ آيفون 15 برو ماكس تقدم بشكل مثير للإعجاب لقطات بدقة 24 ميجابكسل كمعيار قياسي. يتم تحقيق هذا الإخراج من خلال دمج أفضل دقة 12 ميجابكسل و48 ميجابكسل مع مستشعرات QuadBayer المبتكرة.

3. سامسونج جالاكسي S24 الترا..أفضل كاميرا للتكبير

يقدم هاتف Galaxy S24 Ultra من سامسونج مجموعة متنوعة من الميزات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عشاق التصوير الفوتوغرافي بالهواتف المحمولة. بدءًا من الكاميرا فائقة الاتساع المثالية لمواقف الإضاءة الساطعة ووصولاً إلى قدرة التكبير/التصغير القابلة للتكيف والذكاء الاصطناعي المتقدم.

تم تصميم الهاتف لتعزيز الإنتاج الفني، وهو يلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات الإبداعية. بالإضافة إلى ذلك، بفضل احتوائه على كاميرا مقربة 10x وإدخال وحدتي تقريب، يضمن S24 Ultra الاحتفاظ بالتفاصيل وجودة الصورة بشكل استثنائي، خاصة بالنسبة للقطات بعيدة المدى.

وبفضل مستشعره الذي تبلغ دقته 50 ميجابكسل والذي يتيح إمكانية التكبير/التصغير بمقدار 10x بدقة 12 ميجابكسل، يثبت هذا الجهاز أنه لا يقدر بثمن لالتقاط الأهداف البعيدة، سواء في الحفلات الموسيقية أو التجمعات العائلية. إلى جانب التثبيت الفعال، توفر كاميرا S24 Ultra نتائج مذهلة لعشاق التصوير الفوتوغرافي الثابت.

وفي حين أن S24 Ultra يعد منافسًا قويًا في التصوير الفوتوغرافي، فإن إمكانيات الفيديو الخاصة به تترك شيئًا مما هو مرغوب فيه مقارنة بالمنافسين مثل Apple 15 Pro Max.

4. ون بلس برو 10..يوفر صور واضحة بدقة ألوان مذهلة ويناسب الميزانية

ظهر هاتف OnePlus 10 Pro بقائمة 2024، بفضل سعره المناسب للميزانية واحتوائه على كاميرا أساسية تظهر الصور بألوان دقيقة، حيث يتمتع بدقة كاميرا 48 ميجابكسل (f/1.8)، و50 ميجابكسل (f/2.2) للتصوير الفائق الاتساع، و8 ميجابكسل (f/2.4) 3.3x، وكاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل لتعزيز الصور بالأبيض والأسود.

كما يتمتع هاتف OnePlus 10 Pro بعناصر تحكم يدوية قوية، ويعمل أيضًا بشكل رائع في الوضع التلقائي، مما يجعله خيارًا ممتازًا للتصويب والتقاط الصور، بالإضافة إلى أن جودة فيديو 8K، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، يجعله جهازًا جيدًا من جميع النواحي فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي.

5. جوجل بكسل 8 برو..الأفضل من حيث الموثوقية اليومية الشاملة

قدمت أحدث هواتف Google، سلسلة Pixel 8، خطوات ملحوظة في مجال تكنولوجيا الكاميرا والفيديو، بفضل الكاميرات الجديدة الواسعة وفائقة الاتساع التي حققت قفزة إلى الأمام، حيث تتميز بجودة صورة مضاعفة مقارنة بالنماذج السابقة.

يتميز جهاز جوجل بكسل 8 برو بمستشعر رئيسي جديد بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وكلاهما يعد بحساسية محسنة للضوء، وكاميرا سيلفي الآن مع التركيز التلقائي.