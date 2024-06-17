الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

وفرت شركة we عدة طرق تمكن عملائها من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بعد أن أصبحت فاتورة التليفون الأرضي يتم سدادها شهريًا لأغلب المشتركين، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم. 

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

يسدد أصحاب الخط الأرضي فاتورة التليفون الأرضي شهريًا بعد اتجاه الشركة المصرية للاتصالات لتحويل أغلب المشتركين إلى هذا النظام في خطوة مسبقة لتحويل المشتركين جميعًا لنظام الدفع المسبق كما حدث مع فاتورة المياه والكهرباء في العدادات الجديدة. 

ويمكن لعملاء we  الاستعلام عن فاتورة التليفون باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لـ الشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــــا 

ثم قم بكتابة كود المحافظة.

قم بإدخال رقم الهاتف.

اضغط على ظهور الفواتير، فتظهر قيمة الفاتورة 

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال تطبيق we على الهاتف المحمول أو الاتصال بخدمة العملاء 19777. 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2024

رابط استعلام فاتورة المياه لهذا الشهر

دفع فاتورة التليفون الأرضي

يستطيع عملاء  we دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال زيارة الرابط السابق، اختر الاستعلام عن قيمة الفاتورة والدفع، كتابة البيانات االمقررة وكود المحافظة،  السداد الإلكتروني، ثم الدفع، اختر طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 بـ فيزا أو ماستر كارد.

ويمكن دفع فاتورة we  من خلال الابلكيشين الخاص بالشركة على الهاتف المحمول ويمكن من خلال سدادها كاش في سنترالات المصرية للاتصالات، ماكينات فوري، منافذ الدفع الإلكتروني مثل مصاري، مكاتب البريد.

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تابع.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024

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خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2024

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