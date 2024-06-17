وفرت شركة we عدة طرق تمكن عملائها من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بعد أن أصبحت فاتورة التليفون الأرضي يتم سدادها شهريًا لأغلب المشتركين، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

يسدد أصحاب الخط الأرضي فاتورة التليفون الأرضي شهريًا بعد اتجاه الشركة المصرية للاتصالات لتحويل أغلب المشتركين إلى هذا النظام في خطوة مسبقة لتحويل المشتركين جميعًا لنظام الدفع المسبق كما حدث مع فاتورة المياه والكهرباء في العدادات الجديدة.

ويمكن لعملاء we الاستعلام عن فاتورة التليفون باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لـ الشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــــا

ثم قم بكتابة كود المحافظة.

قم بإدخال رقم الهاتف.

اضغط على ظهور الفواتير، فتظهر قيمة الفاتورة

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال تطبيق we على الهاتف المحمول أو الاتصال بخدمة العملاء 19777.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

يستطيع عملاء we دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال زيارة الرابط السابق، اختر الاستعلام عن قيمة الفاتورة والدفع، كتابة البيانات االمقررة وكود المحافظة، السداد الإلكتروني، ثم الدفع، اختر طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 بـ فيزا أو ماستر كارد.

ويمكن دفع فاتورة we من خلال الابلكيشين الخاص بالشركة على الهاتف المحمول ويمكن من خلال سدادها كاش في سنترالات المصرية للاتصالات، ماكينات فوري، منافذ الدفع الإلكتروني مثل مصاري، مكاتب البريد.