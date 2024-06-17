الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل عرض الحلقات الجديدة.. "أُم الدنيا" ضمن الأعلى مشاهدة على "watch it"

مسلسل ام الدنيا
مسلسل ام الدنيا

دخل المسلسل الوثائقي أم الدنيا الجزء الثاني، والذي يأتي تحت عنوان “إحنا مين” قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "watch it". 

واحتل مسلسل أم الدنيا من بطولة النجمة سوسن بدر المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "watch it"، حيث جاء في المركز الأول مسلسل "دواعي السفر"، من بطولة أمير عيد وكامل الباشا يليه مسلسل "الوصفة السحرية" من بطولة شيري عادل وإسلام جمال. 

موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل أم الدنيا 

وتعرض منصة "watch it" الحلقات الجديدة من مسلسل أم الدنيا يوم الخميس المقبل، وهي الحلقات الخامسة والسادسة من العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور منذ انطلاق عرضه. 

وتعرض منصة "watch it" مسلسل أم الدنيا للنجمة سوسن بدر بواقع حلقتين حصريا الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة صباحًا. 

ويعتبر الجزء الثانى من مسلسل أم الدنيا أحدث الأعمال الأصلية لمنصة «WATCH IT» الرقمية، ومن المقرر أن تعرضه بشكل حصرى، يوم الخميس من كل أسبوع. 

وهى السلسلة الوثائقية التى حققت نجاحًا كبيرًا فى جزئها الأول من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

تفاصيل الجزء الثانى من مسلسل "أم الدنيا" 

"أم الدنيا" أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية، وتتناول أحداث الجزء الثاني بالتفصيل تاريخ مصر الفرعوني والقبطي والإسلامي، وقصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ويتكون من 10 حلقات بواقع حلقتين كل أسبوع، وتشارك الفنانة سوسن بدر في السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" بالتعليق الصوتي بطريقة مشوقة وبسيطة؛ حتى يستوعب الجمهور تاريخ مصر وعظمة حضارتها القديمة.

يأتى مسلسل "أم الدنيا" الجزء الثانى تحت شعار "إحنا مين؟"، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التى مرت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالى، ويتكون العمل من 15 حلقة.

وتعتمد سوسن بدر فى سلسلة "أم الدنيا" على الظهور بشخصيتها، فى زيارات للمتاحف والأماكن الأثرية، برفقة مرشد سياحى يتحدث معها عن هذه الأماكن، ويكشف تاريخها وحكايتها، وكواليس لأول مرة عن كل مكان تزوره. 

أم الدنيا مسلسل أم الدنيا الجزء الثاني من مسلسل أم الدنيا ام الدنيا سوسن بدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر Watch it

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