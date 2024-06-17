كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024

يسدد أصحاب عدادات المياه القديمة فاتورة المياه بعد احتساب قيمة الاستهلاك الشهري، ويتم تطبيق غرامة على الممتنعين عن تسديد قيمة فاتورة المياه، ود يتعرضوا مع تراكمها إلى تبديل العداد بآخر مسبق الدفع.

ولتجنب الغرامات يستطيع أصحاب هذه العدادات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم لاحتساب قيمة الفاتورة، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم.

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم

يستطيع أصحاب عدادات المياه القديمة الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولأ: قم بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هــنـــــــــا

ثانيًا: ادخل على قائمة خدماتنا.

ثالثًا: اختر أيقونة احسب فاتورتك بنفسك.

رابعًا: قم بادخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك وتشمل الاسم، والمحافظة، قراءة للعداد الحالية والسابقة.

خامسًا: ستظهر أمامك كافة تفاصيل فاتورة المياه وتشمل « الفاتورة - كمية المياه المستهلكة - استهلاك الوحدة- سعر المتر- قيمة استهلاك المياه- وإجمالي الاستهلاك».

خطوات سداد فاتورة المياه

توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدة طرق لسداد فاتورة المياه، وذلك من خلال الطريق التقليدية التي ينتظر فيها محصل فاتورة المياه من المرور على المنزل والحصول على الفاتورة بعد سداد قيمتها.

ولكن هناك بعض الطرق الالكترونية الجديد لسداد فاتورة المياه وهي من خلال التطبيق الإلكتروني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على الموبايل، ويمكن سدادها من خلال تطبيق «فوري»، أو تطبيق «أمان».

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال رقم العداد، وذلك باتباع بعض الخطوات.

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه التابع لكل محافظة.

2- إدخال رقم العداد الخاص بصاحب المنزل والمدون على فاتورة المياه السابقة الخاصة بالشهر السابق.

3- اضغط على كلمة «البحث» حتى تظهر لك الفاتورة وقيمة الاستهلاك.

لدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب من خلال الضغط هنا.

- الدخول على رابط «احسب فاتورتك بنفسك».

- إدخال البيانات المطلوبة التي تشمل الاسم والعداد والعنوان بشكل صحيح.

- إدخال القراء الحالية للعداد.

- إدخال القراءة السابقة للعداد.

- الضغط على عرض الفاتورة.

- تظهر القيمة الواضحة للفاتورة الشهرية، بالنسبة لكمية المياه المستهلكة، ونوع الشريحة، وسعر المتر، و«إجمالي الاستهلاك».

خطوات الاستعلام عن سداد فاتورة المياه بالاسم

1- زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

2- ادخل على قائمة «خدماتنا».

3- اختر «احسب فاتورتك بنفسك».

4- ادخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك وتشمل الاسم، والمحافظة، قراءة للعداد الحالية والسابقة.

5- في النهاية تظهر فاتورة المياه عن الشهر الذي ترغب في دفعه، وتشمل الفاتورة كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، وإجمالي الاستهلاك.

الاستعلام عن سداد فاتورة المياه أون لاين

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إمكانية سداد فاتورة المياه أون لاين، للتسهيل على المواطنين في دفع الفواتير الخاصة بالأشهر المختلفة.

طرق دفع فاتورة المياه

1- سداد فاتورة مياه من خلال التطبيق الإلكتروني، وذلك لحاملي هواتف 125، والتي تعمل بنظام الأندرويد.

2- عبر الهاتف «أون لاين» لحاملي هواتف ios.

3- من خلال تطبيق «فوري».

5- سداد فاتورة المياه من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة.

6- سداد فاتورة المياه من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية.

7- سداد فاتورة المياه من خلال تطبيق «خالص».

8- سداد فاتورة المياه من خلال تطبيق «أمان».

9- سداد فاتورة المياه من خلال تطبيق «سهل» للمستفيدين في محافظتي القاهرة والإسكندرية.