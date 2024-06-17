الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024

كيفية الاستعلام عن
كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024

يسدد أصحاب عدادات المياه القديمة فاتورة المياه بعد احتساب قيمة الاستهلاك الشهري، ويتم تطبيق غرامة على الممتنعين عن تسديد قيمة فاتورة المياه، ود يتعرضوا مع تراكمها إلى تبديل العداد بآخر مسبق الدفع.

ولتجنب الغرامات يستطيع أصحاب هذه العدادات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم لاحتساب قيمة الفاتورة، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم. 

 

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم

 

يستطيع أصحاب عدادات المياه القديمة الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم من خلال اتباع الخطوات التالية: 

 

أولأ: قم بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هــنـــــــــا 

 ثانيًا:  ادخل على قائمة خدماتنا.

ثالثًا:  اختر أيقونة احسب فاتورتك بنفسك.

رابعًا: قم بادخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك وتشمل الاسم، والمحافظة، قراءة للعداد الحالية والسابقة.

خامسًا: ستظهر أمامك كافة تفاصيل فاتورة المياه وتشمل « الفاتورة - كمية المياه المستهلكة - استهلاك الوحدة- سعر المتر- قيمة استهلاك المياه-  وإجمالي الاستهلاك».

تابع.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2024

خطوات سداد فاتورة المياه 

توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدة طرق لسداد فاتورة المياه، وذلك من خلال الطريق التقليدية التي ينتظر فيها محصل فاتورة المياه من المرور على المنزل والحصول على الفاتورة بعد سداد قيمتها. 

ولكن هناك بعض الطرق الالكترونية الجديد لسداد فاتورة المياه وهي  من خلال التطبيق الإلكتروني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على الموبايل، ويمكن سدادها من خلال تطبيق «فوري»، أو  تطبيق «أمان».

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد
يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال رقم العداد، وذلك باتباع بعض الخطوات.

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه التابع لكل محافظة.

2- إدخال رقم العداد الخاص بصاحب المنزل والمدون على فاتورة المياه السابقة الخاصة بالشهر السابق.

3- اضغط على كلمة «البحث» حتى تظهر لك الفاتورة وقيمة الاستهلاك.

لدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب من خلال الضغط هنا.

-  الدخول على رابط «احسب فاتورتك بنفسك».

- إدخال البيانات المطلوبة التي تشمل الاسم والعداد والعنوان بشكل صحيح.

- إدخال القراء الحالية للعداد.

- إدخال القراءة السابقة للعداد.

- الضغط على عرض الفاتورة.

- تظهر القيمة الواضحة للفاتورة الشهرية، بالنسبة لكمية المياه المستهلكة، ونوع الشريحة، وسعر المتر، و«إجمالي الاستهلاك».

خطوات الاستعلام عن سداد فاتورة المياه بالاسم
1- زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

2- ادخل على قائمة «خدماتنا».

3- اختر «احسب فاتورتك بنفسك».

4- ادخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك وتشمل الاسم، والمحافظة، قراءة للعداد الحالية والسابقة.

5- في النهاية تظهر فاتورة المياه عن الشهر الذي ترغب في دفعه، وتشمل الفاتورة كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، وإجمالي الاستهلاك.

الاستعلام عن سداد فاتورة المياه أون لاين
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إمكانية سداد فاتورة المياه أون لاين، للتسهيل على المواطنين في دفع الفواتير الخاصة بالأشهر المختلفة.

طرق دفع فاتورة المياه
1- سداد فاتورة مياه من خلال التطبيق الإلكتروني، وذلك لحاملي هواتف 125، والتي تعمل بنظام الأندرويد.

2- عبر الهاتف «أون لاين» لحاملي هواتف ios.

3- من خلال تطبيق «فوري».

5- سداد فاتورة المياه من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة.

6- سداد فاتورة المياه من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية.

7- سداد فاتورة المياه من خلال تطبيق «خالص».

8- سداد فاتورة المياه من خلال تطبيق «أمان».

9- سداد فاتورة المياه من خلال تطبيق «سهل» للمستفيدين في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

txt

الاستعلام عن فاتورة المياه

txt

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2024

فاتورة المياه الاستعلام عن فاتورة المياه عدادات المياه للشركة القابضة لمياه الشرب قيمة الفاتورة

الأكثر قراءة

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

بائع غزل البنات بسوهاج: "ناس كتير كلمتنى تساعدنى لكن كله كلام مفيش فعل"

طبقًا لنصوص الدستور.. ماذا لو رفض مجلس النواب الحكومة الجديدة؟

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

مصدر أمنى يكشف حقيقة اختفاء سيدتين مصريتين ضمن بعثة الحج

عجل يهرب من الذبح بمحافظة الفيوم ويُلقى بنفسه فى البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله