رفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكبرة على مدار اليوم؛ لضبط المخالفات في مجال الخوذة والملصق الإلكتروني ورفع السيارات المتهالكة.

وأسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن رفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة استكمال الحملات.

وقالت "الداخلية"، إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية؛ لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.