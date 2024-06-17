الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفع سيارة متهالكة
رفع سيارة متهالكة

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكبرة على مدار اليوم؛ لضبط المخالفات في مجال الخوذة والملصق الإلكتروني ورفع السيارات المتهالكة.

وأسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن رفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة استكمال الحملات.

وقالت "الداخلية"، إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية؛ لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

الأجهزة المعنية وزارة الداخلية ضبط المخالفات رفع السيارات المتهالكة الحملات المكبرة السيارات المتهالكة الملصق الالكتروني الخوذة

مواد متعلقة

رئيس بعثة الحج: جميع الحجاج المصريين بخير

ضبط قضية تهريب أدوية و2478 مخالفة مرورية متنوعة

إيفاد مأموريات لـ38 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى

الإفراج عن 4199 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

ضبط مواد مخدرة بـ2.770 مليون جنيه فى الدقهلية وكفر الشيخ

تخرج 23 متدربة من دورة التدريب على حفظ السلام بأكاديمية الشرطة (صور)

الإدارة العامة للجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوى الهمم

كشف لغز التعدى على كلب بسلاح أبيض فى حدائق القبة

الأكثر قراءة

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

هدنة 11 ساعة يوميًا فى محور فيلادلفيا.. موعد تطبيق قرار "إشعال الغضب" بإسرائيل

مصر تُجبر الاحتلال على وقف العمليات العسكرية فى ممر فيلادلفيا برفح

توفى فى الجو.. تفاصيل رحلة الكابتن حسن عدس الأخيرة وسبب موته المفاجئ

"ولاد رزق 3" يحقق أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما

بعد تصدرها التريند.. من هي نور ستارز التي أعلنت خطبتها من أمام برج خليفة ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

صور

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام في عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله

تواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة فى ثانى أيام عيد الأضحى

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية