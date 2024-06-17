محافظ المنوفية: تحرير 253 محضرا تموينيا وتدشين حملات مكثفة لضبط الأسعار خلال العيد

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، تواصل جهودها المكثفة فى شن الحملات الرقابية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

وتمكنت من تحرير 253 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وبأزيد من السعر المعلن، وكذا عدم الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز، وذلك في ضوء خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

ضبط فسيخ وأسماك فاسدة في قويسنا

و أفاد المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين لى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضرين جنح مركز قويسنا ضد أصحاب ثلاجة لحوم ومحل أسماك بحوزتهم أسماك وفسيخ منتهي الصلاحية غير صالح للاستهلاك الادمي وتحرير 4 محاضر جنح منوف ضد أصحاب محال قطع غيار لعدم إعلانه عن الأسعار والتربح بدون وجه حق.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بالاستمرار في تكثيف شن الحملات التموينية المكبرة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بصحة وسلامة المواطنين وتطبيق القوانين واللوائح حفاظًا على حقوقهم.

و علي صعيد آخر منفصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح مع مخالفات البناء، كما تم التشديد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على المتابعة المستمرة واليومية للمخابز ومنافذ بيع السلع والمرور على المحلات التجارية، وذلك لتقديم أفضل خدمات للمواطن خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.