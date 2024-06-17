الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البابا تواضروس يستقبل الأنبا فيلوباتير لبحث موضوعات خاصة بالخدمة في الإيبارشية

البابا والانبا فيلوباتير
البابا والانبا فيلوباتير

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص، بمحافظة المنيا.

وخلال اللقاء عرض نيافته على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في الإيبارشية.

قداسة البابا يستقبل  الأنبا دوماديوس 


كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أمس الأحد، نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم.

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الكنيسة تحتفل بصوم الرسل 24 يونيو 

 وتحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية في 24 يونيو 2024، ببدء صوم الرسل ويستمر حتى 12 يوليو 2024، ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك عدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام، ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين، وفي اليوم التالي الإثنين، يبدأ صوم الرسل ويستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.

قداسة البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني المقر البابوي أسقف إيبارشية أبوقرقاص الأنبا فيلوباتير

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