الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر أكتوبر بالجيزة يقدم الحلوى ولحوم الأضاحى على المواطنين بمناسبة عيد الأضحى

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

فى إطار المسئولية المجتمعية التي يتحملها الأحزاب وتزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك قامت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الجيزة بتوزيع الحلوى ولحوم الأضاحى على المواطنين. 

وقال المستشار ناصر جابر الأمين العام للحزب بمحافظة الجيزة، أن الحزب طبقا لتويجهات الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر، نقوم بإستثمار كافة الاعياد والمناسبات للتقارب والإلتحام مع الجماهير بالشارع المصرى من خلال مشاركتهم  فرحتهم واحتفالهم بقدوم بعيد الاضحى المبارك.

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توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالمحافظات للاحتفال في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك

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جهود التحالف الوطني على مستوى الجمهورية في عيد الأضحى

أمانة الشباب بالمركزية

وأضاف الأمين العام للحزب، لقد قامت امانة الشباب بالمركزية برئاسة احمد سامى بالتعاون مع أمانة الشباب بمحافظة الجيزة قامت بتقديم الحلوى فى اطار المعايدة ومشاركة الحزب فرحة المواطنين بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، الامر الذى ادخل البهجة والسرور الى نفوس الاهالى واثنائهم على دور الحزب الاجتماعى وإلتحامه بالجمهور من خلال مشاركته لهم فى كافة المناسبات.

الذبح  والتغليف

وأضاف المستشار ناصر جابر، ان الحزب قدم أيضا عدد من الاضاحي وتم الذبح  والتغليف داخل المذبح لتوقيع الكشف الطبي علي الاضاحي المقدمة للمناطق الاكثر احتياجا في الجيزة لادخال البهجه ومساندتهم وتقديم دورنا في خدمة المجتمع والمواطنين.

الأحزاب حزب مصر أكتوبر الحلوى لحوم الأضاحي المواطنين محافظة الجيزة

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