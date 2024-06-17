جماهير المصري تتجه إلى برج العرب لمساندة فريقها امام الزمالك

تستعد جماهير النادي المصري للسفر إلى مدينة الإسكندرية من الأماكن المخصصة للجماهير وذلك لمؤازرة فريقها أمام فريق الزمالك في مباراة اليوم، والمقرر اقامتها في السابعة مساءا بستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري نايل.

وحرص عدد كبير من مشجعي النادي المصري على التجمع صباح اليوم في 3 نقاط رئيسية بمدينة بورفؤاد وأماكن أخرى ببورسعيد انتظارا للحافلات التى ستنقلهم إلى استاد الجيش ببرج العرب لمؤازرة فريقها امام الزمالك.

وارتدى مشجعو النادي المصري الألوان الخضراء لمساندة الفريق في المباراة الهامة والمرتقبة والتي ينتظرها الكثير من متابعي دوري نايل.

التشكيل المتوقع لفريق النادي المصري

ومن المتوقع ان يخوض فريق المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد

خط الوسط: معتز زدام ، محمود حماده محمد الشامي، غيلاس جناوي، سمير فكري

خط الهجوم: صلاح محسن

يغيب عن اللقاء كل من: ميدو جابر للايقاف، أحمد أيمن منصور للاصابة.