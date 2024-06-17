الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جماهير المصري تتجه إلى برج العرب لمساندة فريقها امام الزمالك

جماهير المصري
جماهير المصري

تستعد جماهير  النادي المصري للسفر إلى مدينة الإسكندرية من الأماكن المخصصة للجماهير وذلك لمؤازرة فريقها أمام فريق الزمالك في مباراة اليوم، والمقرر اقامتها في السابعة مساءا بستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري نايل.

وحرص عدد كبير من مشجعي النادي المصري على التجمع صباح اليوم في 3 نقاط رئيسية بمدينة بورفؤاد وأماكن أخرى ببورسعيد انتظارا للحافلات التى ستنقلهم إلى استاد الجيش ببرج العرب لمؤازرة فريقها امام الزمالك.

وارتدى مشجعو النادي المصري الألوان الخضراء لمساندة الفريق في المباراة الهامة والمرتقبة والتي ينتظرها الكثير من متابعي دوري نايل.

 التشكيل المتوقع لفريق النادي المصري

ومن المتوقع ان يخوض فريق المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع:  كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد

خط الوسط: معتز زدام  ، محمود حماده  محمد الشامي، غيلاس جناوي، سمير فكري

خط الهجوم: صلاح محسن

يغيب عن اللقاء كل من: ميدو جابر للايقاف، أحمد أيمن منصور للاصابة.

 

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