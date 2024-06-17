ضبط مخدرات بقيمة 6.6 مليون جنيه في العيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (243) قضية مخدرات، (47) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (60291) حكم قضائى متنوع.

ونجحت الجهود في ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوكبير وبحوزتهم (20 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 5 كيلو جرام). وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوصوير وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – طبنجة وعدد من الطلقات).وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (4،100 مليون جنيه).

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة وترويجها بكميات كبيرة مُتخذًا من مخزن للأدوية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

باتخاذ الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن.. وبحوزته (1،053 قرص مخدر ومؤثر ومهرب – سبائك ذهبية وزنت 829 جرام)، هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (2،500 مليون جنيه.