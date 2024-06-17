الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مخدرات بقيمة 6.6 مليون جنيه في العيد

ضبط مخدرات
ضبط مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (243) قضية مخدرات، (47) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (60291) حكم قضائى متنوع. 

ونجحت الجهود في ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوكبير وبحوزتهم (20 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 5 كيلو جرام). وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوصوير وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – طبنجة وعدد من الطلقات).وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (4،100 مليون جنيه).

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة وترويجها بكميات كبيرة مُتخذًا من مخزن للأدوية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

باتخاذ الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن.. وبحوزته (1،053 قرص مخدر ومؤثر ومهرب – سبائك ذهبية وزنت 829 جرام)، هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (2،500 مليون جنيه.

أجهزة وزارة مديريات الأمن مخدرات ضبط معلومات وتحريات مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

رئيس بعثة الحج: جميع الحجاج المصريين بخير

ضبط قضية تهريب أدوية و2478 مخالفة مرورية متنوعة

إيفاد مأموريات لـ38 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى

الإفراج عن 4199 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

ضبط مواد مخدرة بـ2.770 مليون جنيه فى الدقهلية وكفر الشيخ

تخرج 23 متدربة من دورة التدريب على حفظ السلام بأكاديمية الشرطة (صور)

الإدارة العامة للجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوى الهمم

كشف لغز التعدى على كلب بسلاح أبيض فى حدائق القبة

الأكثر قراءة

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

هدنة 11 ساعة يوميًا فى محور فيلادلفيا.. موعد تطبيق قرار "إشعال الغضب" بإسرائيل

مصر تُجبر الاحتلال على وقف العمليات العسكرية فى ممر فيلادلفيا برفح

توفى فى الجو.. تفاصيل رحلة الكابتن حسن عدس الأخيرة وسبب موته المفاجئ

"ولاد رزق 3" يحقق أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما

بعد تصدرها التريند.. من هي نور ستارز التي أعلنت خطبتها من أمام برج خليفة ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

صور

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام في عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله

تواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة فى ثانى أيام عيد الأضحى

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية