الإثنين 17 يونيو 2024
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أمين الفتوى يكشف آخر موعد لذبح الأضحية (فيديو)

الأضحية
الأضحية

كشف الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء، آخر موعد لذبح الاضحية، قائلًا: إن العلماء والفقهاء وسعوا على الأمة فى مسألة الذبح أخذا بحديث رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم في قوله" وأن الذبح يكون فى يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة".

آخر موعد لذبح الأضحية هو غروب شمس 13 ذى الحجة

وأضاف عبد السميع، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن آخر موعد لذبح الأضحية هو غروب شمس 13 ذي الحجة، معقبًا: "حينما يعود الحجاج من هذه الرحلة المباركة يكونون ممتلئين بالنور، ولذلك يستحب لنا أن نقابلهم ونلتمس منهم الدعاء".

 توزيع الأضحية أمر فيه سعة ووقته متسع

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن توزيع الأضحية أمر فيه سعه، ووقته متسع، وكثير من الجمعيات الخيرية يقوموا بتوزيع الأضاحي بعد انتهاء العيد وعلى مدار السنة، لكن العبرة في الذبح والذي لا بد أن يكون في موعده حتى يثاب عليه المسلم، وهو بعد صلاة العيد وحتى أذان المغرب في رابع أيام العيد، مناشدًا المسلمين بالالتزام بهذه المدة عند ذبح الأضاحي. 

ذبح الأضحية أخر موعد لذبح الأضحية أمين الفتوى الإفتاء دار الافتاء الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء

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