جدول مواعيد امتحانات المضافة للمجموع للثانوية العامة 2024.. هل حدث تغيير؟
يستعد طلاب الثانوية العامة 2024 للعودة إلى مقاعد الامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024، والتي بدأت الخميس 13 يونيو وتنتهي الجمعة 21 يونيو.
جدول الامتحانات المتبقي
- الشعبتين العلمية والرياضية:
- السبت 22 يونيو: اللغة العربية.
- الثلاثاء 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.
- السبت 29 يونيو: الفيزياء.
- الثلاثاء 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.
- السبت 6 يوليو: الكيمياء.
- الشعبة العلمية رياضة:
- الأربعاء 10 يوليو: الرياضيات البحتة (جبر والهندسة الفراغية).
- السبت 13 يوليو: الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل).
- الأربعاء 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية (استاتيكا).
- السبت 20 يوليو: الرياضيات التطبيقية (ديناميكا).
- الشعبة الأدبية:
- الأربعاء 10 يوليو: علم النفس.
- الأربعاء 17 يوليو: الفلسفة والمنطق.
ملاحظات مهمة لطلاب الثانوية العامة
مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والإنجليزية إلزامية لجميع الطلاب، ويمكن للطلاب اختيار مادة واحدة من بين المواد التالية في كل شعبة:
الشعبة العلمية: الفيزياء - الكيمياء - الجيولوجيا - الأحياء.
الشعبة الرياضية: الرياضيات البحتة (جبر والهندسة الفراغية) - الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل).
الشعبة الأدبية: التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الفلسفة والمنطق.
نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة 2024
- نظم وقتك واستعد جيدًا للمواد المتبقية.
- احصل على قسط كافٍ من النوم.
- تناول طعامًا صحيًا.
- حافظ على تركيزك خلال الامتحانات.