محافظ الغربية يوزع هدايا وكروت تهنئة من الرئيس على الأطفال

حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على توزيع الهدايا والألعاب التي تحمل كروت تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك على الأطفال في شوارع المحافظة، وهو تقليد سنوي يحرص المحافظ على القيام به لإدخال البهجة والسرور على الأطفال.

وقدم "رحمي" التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء العيد وتبادل التهاني مع المواطنين، والتقاط الصور التذكارية.

وعبّر الأطفال وأسرهم عن سعادتهم البالغة بالهدايا من الرئيس، موجهين الشكر له على هذه اللفتة الطيبة التي أدخلت البهجة إلى قلوبهم في العيد.