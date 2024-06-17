أمن القاهرة ينجح فى إنقاذ طفل السلام المحتجز بالمصعد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إنقاذ أحد الأطفال كان محتجزا بمصعد بأحد العقارات، يبلغ من العمر 9 سنوات.

البداية تبلغ للأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات باحتجاز الكاحل الأيمن لنجلها 9 سنوات بين أرضية المصعد والحائط بعقار كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، والتمست المساعدة لاستخراج نجلها.

تم الدفع بوحدات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، ونجحت القوات في إخراجه بصحية جيدة، وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية نظرًا لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ.

جاء هذا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها، إلى الارتقاء بأداء منظومة العمل الأمني وسرعة التعامل الإيجابي مع كل البلاغات والحالات الطارئة، التي تخص أمن وسلامة المواطنين.