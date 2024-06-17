الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حُسن الخاتمة".. وفاة اثنين من أهالي محافظة المنوفية أثناء أداء مناسك الحج

المتوفي
المتوفي

توفي صباح اليوم الحالة رقم 11 بمحافظة المنوفية، من حجاج بيت الله الحرام ويدعي الحاج مصطفى أحمد عبد المقصود نجم، المقيم كفر عليم التابعة لمركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية. 

وعلمت أسرة المتوفى الخبر عقب نشر أحد الحجاج صورة والحاج المتوفي أثناء اداوه مناسك  الحج، وذلك من واقع بياناته الكامله المتواجده بجواز السفر،ة الذي تم نشره بحوزة المتوفى ويحمل نفس صورته، ولفت احد مرافقيه في منشور له  على أنه قام إبلاغه للشرطة السعوديه وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف ونقلت الحاج المتوفى الي المستشفى حتى إتمام إجراءات الدفن.

وكان قد سادة حاله من الحزن ٧لي مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة المنوفية، عقب انتشار خبر  وفاة الحاج مصطفى نجم بين أهالي قريته  كفر عليم التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مؤكدين على أنه كان طيب الخلق لذالك نال حسن الخاتمة. 

وكانت قد  توفيت امس  الحاله العاشره من حجاج بيت الله الحرام أثناء اداوه مناسك الحاج وتدعي الحاجة هالة عبد العزيز القاضي، والمقيمه  بقرية البتناون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء تأدية مناسك الحج، في المملكة العربية السعودية.

وكان قد انتشرت العديد من البوستات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بين أهالي قرية البتناون لنعي  الحاجة هالة عبد العزيز القاضي، ابنة القرية، في والتي رزقها الله حسن الخاتمه، محرمة ملبية الي نداء الله سبحانه وتعالى.


وكانت قد تاكدت أسرة المتوفى انه تم دفنها بالمملكه في الساعات الأولى من صباح اليوم عقب وفاتها مباشرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكانت قد شهدت محافظة المنوفية حتى الآن 11  حالات وفاة بين الحجاج هذا الموسم من مختلف مراكز وقرى محافظة المنوفية، مالو حسن الخاتمه بطيب الخلق وحسن النيه. 
 

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محافظة المنوفية وفاة 11حاج منوفي وفاة حجاج أثناء تأدية مناسك الحج موسم الحج دفن جثامين المتوفين في المملكه العربيه السعوديه

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