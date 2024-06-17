برلمانى: ثورة 30 يونيو كشفت الستار عن المخططات الإجرامية للجماعة الإرهابية

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو كشفت الستار عن المخططات الإجرامية لجماعة الإخوان الإرهابية والتي أدت إلى إشاعة الفوضى وإسقاط المئات من شهداء الجيش والشرطة والمدنيين، ومن ثم استشعر الشعب الخوف الحقيقي على الوطن وخرج بالملايين في الشوارع لتصحيح المسار، وإنقاذ مصر من براثن العنف والإرهاب وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد.

أعمال إجرامية

وقال "الحصري"، في تصريحات له، "إن الدولة المصرية شهدت خلال الفترة من عام 2011 وحتى قيام ثورة 30 يونيو عام 2013 موجة انفلات أمني غير مسبوقة فى تاريخ البلاد، والجميع شاهد هذه الأحداث، وكادت مصر تتحول لمرحلة اللا دولة، تلك الفترة التى استغلها الخارجون عن القانون والبلطجية في ارتكاب أعمالهم الإجرامية من عمليات قتل وسرقة وتدمير وسطو مسلح على الأموال العامة والخاصة وإشاعة الفوضى في ربوع البلاد".

ولفت إلى أن هذه الفترة من الانفلات الأمنى جاءت متزامنة مع رغبة جماعة الإخوان الإرهابية في خلخلة بنية الدولة ومؤسساتها، ضمن سلسلة الجرائم التي اشتهرت بها الجماعة منذ تاريخ تأسيسها عام 1928، واستمر هذا الوضع حتى جاءت ثورة 30 يونيو عام 2013، ومن ثم جاءت ثورة 30 يونيو لتصحيح الأوضاع وإنقاذ الدولة المصرية من براثن جماعة الإخوان الإرهابية.

ونوه بأن الشعب المصرى نجح في 30 يونيو في الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية وإفشال مخططاتها لإدخال البلاد في دائرة الفوضى وعدم الاستقرار، وحينئذ قررت القوات المسلحة المصرية الاستجابة لرغبة وإرادة جموع المصريين، وحماية ثورتهم في لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأسقطت مخططات العناصر الإرهابية لتدمير البلاد، وكانت الثورة بداية للجمهورية الجديدة.