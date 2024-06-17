الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لست البيت.. أفضل أكلات عيد الأضحى المبارك 2024

أكلات عيد الأضحى
أكلات عيد الأضحى

تسعى ربات المنزل لتقديم أشهى الأكلات لأسرتها خلال عيد الأضحى المبارك لعام 2024، مستغله فترة الإجازة لإسعادهم بأفضل الأطباق.

يمكنك صناعة الكثير من الاطباق في عيد الأضحى المبارك، وتقديم طاولة كبيرة مليئة بأنواع مختلفة من اللحوم، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

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طريقة عمل الفتة مع أول أيام عيد الأضحى المبارك

لست البيت.. أفضل أكلات عيد الأضحى المبارك 2024

الممبار المدخن

تخلط كافة المكونات ع البارد ويتم حشو الممبار وعدم ملئه حفاظا ع شكله عند تمام النضج.
ويتم سلقه ف ماء مغلي مع بصل وجزر وطماطم وكرفس، ورق لوري وحبهان وتركه حتي تمام النضج.
ثم يتم تحميره ف السمن أو الزيت كما تفضلين، وإشعال فحمة ووضعها على ورقة فويل وإطفاؤها بقليل من الزيت مع الممبار بعد تحميره حتى يأخذ نكهة الشواء.

افضل أكلات عيد الأضحى المبارك 2024

طاجن بامية باللحمة

في حلة نضع السمنة أو اللية وزيت حتى يسخن ثم نضيف نص كمية الثوم ثم نشوحة، نضيف البصل ونشوحه حتى يذبل، نضيف عصير الطماطم، ثم نضيف اللحمة والبامية ونغلق ونهدي النار مع التقليب كل فترة، ونضيف الملح والفلفل والبهارات والسكر ونقلبهم ونضيف الشوربة ونتركهك حتى الغلي مرتين، ثم نضيف باقي الثوم ونقلبهم ونضع الطاجن فى الفرن سخن على الرف المتوسط وننركها حتى تستوي.

افضل أكلات عيد الأضحى المبارك 2024

الفشة المشوية

تقطع الفشة بحجم قطع الكباب وتتبل بعصير البصل والطماطم والكمون والملح والفلفل والشطة وزيت الذرة وتترك لمدة ساعتين حتى تتبل جيدًا.

تشك في أسياخ وتشوى على الفحم أو على شواية كهربائية حتى تنضج وتقدم ساخنة أو تطهى في إناء الطهو على النار.

 تقدم في طبق مفروش بأوراق البقدونس وتقدم معها الطماطم المشوية والسلطة الخضراء والبطاطس الشيبس.

افضل أكلات عيد الأضحى المبارك 2024

طريقة عمل الفتة

نقوم بسلق اللحمة في الماء مع البصل والملح والفلفل وورق اللورا، نبدء بتقطيع الخبز لقطع صغيرة مع تحميصه في الفرن، ونقوم بتجهيز الصلصة من خلال وضع الثوم مع زيت الزيتون، وبمجرد تغيير اللون نضع الصلصة ثم يترك الخليط ليثقل قليلًا.

ويُضاف كوب من الشوربة ثم نضع الملح والفلفل الأسود، ويجهز الأرز بالطريقة التقليدية بعد تحميره في الزيت، ثم تضاف إليه الشوربة، ويترك حتى الغليان، وتخفض الحرارة، مع تغطية الحلة، وتركه حتى السواء.

افضل أكلات عيد الأضحى المبارك 2024
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