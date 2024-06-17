الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز

طريقة عمل كباب الحلة في عيد الأضحى 2024

طريقة عمل كباب الحله
طريقة عمل كباب الحله في عيد الأضحى 2024

تزايد عمليات البحث حول طريقة عمل  كباب الحلة في عيد الأضحى 2024 حيث أنها من الوصفات سريعة في التحضير وتتمتع بمذاقه الشهي وقد يبتعد ربات البيوت عن  اللحوم لأنها تأخذ وقتا في التسوية والتحضير، ولكن يمكن تقديم اللحوم بطريقة سهلة وسريعة، مثل كباب الحلة بمناسبة عيد الأضحي وتوفير اللحوم في المنازل بشكل كبير، نتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره كباب الحلة وطريقة عمل كباب الحلة. 

طريقة عمل كباب الحلة في عيد الأضحى 2024

 

مقادير عمل كباب الحلة 

كيلو من اللحم.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 بصلة كبيرة.

2 فص ثوم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثمرة من الفلفل الأخضر.

ملعقة من السمنة.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

طريقة عمل كباب الحلة 2024

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طريقة عمل كباب الحلة في المنزل بوصفات سهلة التحضير

طريقة تجهيز كباب الحلة:

الخطوة الأولي نضع حلة متوسطة الحجم على النار بها الزيت ومعلقة من السمن، ويضاف إليها اللحمة وتشوح حتى يتغير لونها.

الخطوة الثانية نضيف البصل والثوم إلى اللحم مع استمرار التقليب.

الخطوة الثالثة نضيف التوابل والفلفل الحلو الأحمر البودرة او حسب الرغبة، والملح والفلفل الأسود مع استمرار التقليب. 

الخطوة الرابعة نضيف شوربة اللحم ونترك المكونات على النار الهادئة حتى طهي اللحم.

الخطوة الخامسة نقوم بإشعال قطعة من الفحم ووضعها في منتصف الحلة، ونضع عليها قطعة صغيرة من اللية ويفضل ضاني. 

الخطوة السادسة والأخيرة  تغطى الحلة  بشكل جيد وتترك قليلا مع قطعة الفحم.

الطريقة الثانية لتجهيز كباب الحلة 

الخطوة الأولى نقوم بتقطيع اللحم إلى مكعبات صغيرة الحجم بعد غسله بشكل جيد.

الخطوة الثانية نقطع البصل والفلفل إلى شرائح ويفرم الثوم.

الخطوة الثالثة نضع صينة على النار بها السمن معلقة زيت لتحمير اللحم، ويتم تحمير البصل بها حتى نحصل على اللون الاصفر. 

الخطوة الرابعة نقوم بالإضافة الثوم المفروم مع استمرار التقليب، ويضاف إليه الفلفل.

الخطوة الخامسة نضيف قطع اللحم، ويتم تقليبها مع المكونات حتى يتغير لونها.

الخطوة السادسة والأخيرة تتبل المكونات بالبهارات والفلفل الأسود ونقلب ونضع الماء ونتركه على النار الهادئة، وحين ينخفض منسوب الماء نضع كوبا آخر من الماء حتى تمام نضج اللحم ونضيف الملح بعد الطهي وتقلب المكونات مع بعضها. 

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