الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز

خبير: وقف إطلاق النار بغزة من أولويات الدولة المصرية

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الموقف المصري والجهود المصرية المتواصلة هي أولويات الدولة المصرية من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، فكل يوم يمر يزداد أعداد الشهداء الفلسطينيين المدنيين الأبرياء.

وأضاف أحمد، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر بالتعاون مع الشركاء، خاصة في قطر، تعمل على الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

حالة من الزخم الدولى رغم التعنت الإسرائيلى

وأكد خبير العلاقات الدولية أن هناك حالة من الزخم الدولي رغم التعنت الإسرائيلي المستمر، خاصة عقب خطاب الرئيس بايدن، فضلًا عن قرار مجلس الأمن الدولي، وأيضًا ترحيب دولي في مجموعة السبع لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن مبادرة الرئيس بايدن لم تأتِ بجديد عما قدمته مصر خلال الفترة الماضية من مقترحات، لكن الجانب الإسرائيلي تعنت وقدم ادعاءات كاذبة حول دور مصر في المفاوضات.

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