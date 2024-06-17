الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس بعثة الحج الرسمية: تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مِنى لمكة المكرمة غدًا

رمي الجمرات
رمي الجمرات

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية عن بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة غدًا الثلاثاء؛ وذلك بعد انتهائهم من رمي الجمرات ثاني أيام التشريق.

عمليات بعثة القرعة

وأوضح أن أعضاء غرفة عمليات بعثة القرعة انتهوا من تجهيز كشوف الحجاج المتعجلين، تمهيدًا لبدء تفويجهم من مخيماتهم في منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه سيتم تفويج الحجيج على دفعات على مدار اليوم.

ثالث أيام التشريق

وأضاف أنه سيتم تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين من مخيماتهم في مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، اعتبارًا من ثالث أيام التشريق، مشيرًا أيضًا إلى أنه سيتم تفويجهم على دفعات على مدار اليوم.

ولفت إلى أنه سيتم تفويج الحجاج المتعجلين، وغير المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، بواسطة حافلات حديثة مكيفة، ومزودة بدورات مياه.

عملية تفويج الحجاج

وأكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية أن غرفة عمليات بعثة القرعة تعمل على مدار الساعة؛ لمتابعة عملية تفويج الحجاج وضمان سيرها وفقًا للخطط الموضوعة.

وفي السياق ذاته، يواصل ضيوف الرحمن بمشعر منى التوافد على جسر الجمرات لرمي الجمرات؛ حيث يبدأون بالصغرى، ثم الوسطى، وانتهاء بالكبرى في أول أيام التشريق، وسط تواجد كثيف من جانب السلطات السعودية، التي حرصت على تقديم كل التسهيلات من أجل راحة الحجيج.

وفيما يخص الحج السياحى، وصل ما يقرب من 300 حاج من حجاج السياحة للمستشفيات السعودية لتلقى العلاج، وذلك خلال أداء مناسك الحج بمشعري منى وعرفات، مشيرًا إلى أن جميعهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة. 

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