سقوط تجار بحوزتهم أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية استهدفت حائزي ومتجري الألعاب النارية بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك محل ألعاب بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعُثر بحوزته على كمية من ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وضبط بائع متجول بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعُثر بحوزته على كمية من ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

كما تم ضبط عامل بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعُثر بحوزته على كمية من ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، ضبط عامل بدائرة قسم شرطة المقطم، وعُثر بحوزته على كمية من ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وضبط ربة منزل وعامل بدائرة قسم شرطة الشروق وعُثر بحوزتهما على كمية من ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

وضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعُثر بحوزتهم على 1،055،000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، كما ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعُثر بحوزته على كمية من ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.