الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى 2024

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة لأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظات مصر.

حالة الطقس خلال عيد الأضحى 2024

يسود اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس، تشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في ثاني أيام عيد الأضحى

أخبار حالة الطقس خلال عيد الأضحى المبارك 2024

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية إجازة عيد الأضحى، ليكون الطقس السائد نهارًا شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، ويكون شديد الحرارة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون حارًا ليلًا على الأنحاء ومعتدلًا على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة على القاهرة حتى نهاية إجازة عيد الأضحى، فتسجل العظمى في القاهرة اليوم الاثنين، 37 والصغرى 24، بينما تسجل العظمى غدًا الثلاثاء ثالث أيام العيد، 37 والصغرى 25 درجة مئوية، فيما تسجل العظمى رابع أيام العيد، 38 والصغرى 25 درجة، كما تسجل العظمى يوم الخميس، 38 والصغرى 26 درجة.

تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى المبارك 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

أما عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك حيث تشهد الأحوال الجوية  انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من ( ٣:٢) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة وتوقع بسقوط أمطار على بعض المناطق.

وأوضحت نشرة هيئة الأرصاد الجوية عن ️انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (٣:٢) درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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