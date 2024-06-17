الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط عصابة سرقة الدراجات الهوائية بالقاهرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصلت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية.

ونحجت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية، واعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيء النية مقيم بدائرة القسم، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

كما ضبط شخص له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة البساتين، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات الهوائية، وكذا السرقة من داخل السيارات، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ضبط العناصر الإجرامية

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