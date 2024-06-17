الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المطران عطا الله حنا: نصلي من أجل وقف الحرب في غزة

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم وفدا من الكنيسة الارثوذكسية في اوكرانيا ضم عددا من الاباء الكهنة والحجاج والزوار والذين اتوا في زيارة حج وصلاة للاماكن المقدسة من اجل السلام في اوكرانيا ووقف الحرب.

وقد استقبلهم  في كنيسة القيامة مرحبا بهم وباعثا برسالة اخوية الى سيادة المتروبوليت اونوفريوس رئيس الكنيسة الارثوذكسية في اوكرانيا والى كافة الاساقفة والاكليروس والشعب وقال سيادته بأننا نتضامن مع سيادة المطران اونوفريوس معربين عن شجبنا واستنكارنا ورفضنا للملاحقات والاضطهادات المستمرة والمتواصلة بحق هذه الكنيسة من قبل حكام كييف حيث هنالك اعتقالات لمطارنة ولكهنة واستيلاء على اديرة وكنائس وتدمير لكنائس ايضا وهي مشاهد مروعة تكاد تكون اقسى من مشاهد ما كنا نعيشه اثناء الحكم البلشفي.
 

وأضاف المطران في بيان له: نصلي من اجل كنيستكم الشاهدة والشهيدة وهي الكنيسة الارثوذكسية الوحيدة في اوكرانيا التي نعترف بها ونرفض ان يتم تنصيب اي كنيسة بديلة من قبل اية جهات سياسية بهدف خدمة اجندات لا تنصب ومصلحة الكنيسة، كما ونصلي واياكم من اجل ان تتوقف الحرب في اوكرانيا وفي الوقت ذاته نصلي من اجل فلسطين ومن اجل القدس مدينة السلام وكذلك من اجل ان تتوقف الحرب في غزة.
 

وأوضح: أنه تم التداول في هذا اللقاء في احوال الكنيسة الارثوذكسية في اوكرانيا وما تتعرض له من استهداف وضرورة ان يكون هنالك تدخل فاعل وسريع من قبل الهيئات الكنسية في العالم والمؤسسات الحقوقية من اجل وقف هذا الاستهداف الممنهج.

 

وكان قد قال  المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في بيان له بأن هنالك اتساع لموجات النزوح تحت القصف المدفعي والجوي في غزة والصواريخ تلاحق المواطنين في خيام النزوح وتقتل المعاقين في الشوارع كما ان الدبابات تسحق المركبات، فما يحدث في غزة اليوم مشهد مروع يدل على بشاعة وهمجية هذه الحرب التي تستهدف اهلنا هناك والتي يدفع فاتورتها المدنيين وخاصة شريحة الاطفال.

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الكنيسة الأرثوذكسية وفدا من الكنيسة الارثوذكسية أوكرانيا كنيسة القيامة

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