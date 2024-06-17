خلال العيد.. عضو التحالف الوطني: نكثف جهودنا لتوزيع اللحوم على الفئات الأكثر احتياجًا

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني، إن التحالف يعد بوصلة السعادة والفرحة للمصريين في كل المناسبات، لافتًا إلى أن التحالف يعمل خلال عيد الأضحى بحماس من خلال فرق عمله ومتطوعيه ومؤسساته بالمحافظات من أجل توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فرق التحالف تواجدت خلال اليوم الأول لعيد الأضحى بكافة المحافظات لرسم البهجة والفرحة على وجوه كافة أطياف الشعب المصري، خاصة الأطفال.

توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

وأوضح عضو التحالف الوطني، أن التحالف كان على موعد مع شكل آخر من أشكال الفرحة عقب انتهاء صلاة العيد، وهو توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية من خلال مشروع "صك الأضحية".

وتابع: يتم الذبح بالاشتراطات الصحية والشرعية، والحفاظ على جودة اللحوم من خلال التجزير والتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية وفق قاعدة البيانات المرنة التي نجح التحالف في تنفيذها.