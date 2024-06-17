تقارير: ريال مدريد يبدأ مفاوضات تمديد عقد "كارفاخال"

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، بات مستعدا لبدء مفاوضاته مع نجمه ومدافعه داني كارفاخال، من أجل التعاقد بينهما، ومن المقرر أن ينتهي تعاقد كارفاخال، مع النادي الملكي، في صيف عام 2025.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن ريال مدريد، بتمديد تعاقده مع لوكا مودريتش ولوكاس فازكيز، بالإضافة إلى ذلك، فإنهم ينتظرون قرار بشأن موقف ناتشو، مشيرا إلى أن النادي سيبدأ المحادثات حول عقد جديد لداني كارفاخال.

وأوضح رومانو، أن النادي الملكي راضٍ للغاية عن أداء اللاعب وتفانيه، مضيفا أن العقد الجديد سيكون موضوعًا للمناقشة في الأشهر المقبلة.

وأشار رومانو، إلى أنه في هذه الأثناء، يقترب قائد ريال مدريد، ناتشو فرنانديز، من الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأضاف رومانو، منذ أن قرر مغادرة ريال مدريد في أبريل، لم يفكر ناتشو في أي عروض من الأندية الأوروبية، ولم يتلق أي عروض رسمية.

يذكر أن ريال مدريد، قد تعاقد مع داني كارفاخال، في يونيو عام 2013، قادما من باير ليفركوزن، مقابل 6.5 مليون يورو.

وخاض كارفخال - البالغ من العمر 32 عاما - 416 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا، وصنع 64 تمريرة حاسمة.

ويشارك داني كارفاخال، حاليا مع المنتخب الإسباني، الذي سيخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية 2024 المقامة حاليا بألمانيا.

وشارك كارفاخال، مع إسبانيا، في مباراة كرواتيا، والتي انتهت بفوز الإسبان، بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.