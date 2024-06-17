الإثنين 17 يونيو 2024
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طريقة عمل مخ الخروف في عيد الأضحى 2024

مخ الخروف
مخ الخروف

في ثاني أيام عيد الأضحي تزايد عمليات البحث حول طريقة عمل مخ الخروف في عيد الأضحى 2024 بأفضل الطرق يمكنك تحضير مخ الخروف بوصفات سهلة وبسيطة حيث أن المخ إحدى الأكلات الشعبية ذات المذاق الخاص والمختلف ولها طريقة خاصة في التحضير ويمكن تقديمها بأكثر من طريقة، ولهذا يمكنك اتباع طريقة عمل مخ الخروف من خلال الوصفات التالية.

مقادير عمل مخ الخروف

1-وحدات من مخ الخروف. 

2-بصلة كبيرة مقطعة إلى أرباع.

3-أعواد من البقدونس.

4- ليمونة مقطعة شرائح.

5- فصوص من الحبهان.

6-ورق لورى.

7-ربع كوب من الخل.

8-ملعقة صغيرة من الملح.

9-نصف كوب من الدقيق.

10-بيضتان.

11-بع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

12-ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

13-ملعقة صغيرة من الملح.

14-كوب من البقسماط.

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طريقة تجهيز مخ الخروف 

الخطوة الأولى نقوم يغسل مخ الخروف جيدًا باستخدام الماء والملح والخل ويصفى من الماء تماما. 

الخطوة الثانية نضع مخ الخروف في الماء الفاتر ويوضع في الفريزر لمدة ساعتين على الاقل. 

الخطوة الثالثة نضع حلة على النار به الماء وشرائح الليمون والبصل والبقدونس.

الخطوة الرابعة نضيف إليها الملح والحبهان وورق الغار والخل، ونترك المكونات على النار حتى يغلي الماء.

الخطوة الخامسة نضع مخ الخروف ويترك على النار لمدة لا تقل عن 30 دقيقة .

الخطوة السادسة في حلة متوسطة نضع بها ماء وثلجا، ويتم إخراج المخ من الماء المغلي ووضعه في الماء المثلج ويترك لمدة 10 دقائق.

الخطوة السابعة نزيل المخ من الماء المثلج ويتم إزالة القشرة الخارجية للمخ ويتركك المخ حتى يبرد تمامًا.

الخطوة الثامنة نقوم بتقطيع المخ إلى شرائح متساوية مناسبة. 

الخطوة التاسعة في طبق نضع الدقيق وفي طبق آخر يتم وضع البيض ويتبل بالملح والقرفة والفلفل، وتقلب المكونات بشكل جيد.

الخطوة العاشرة نضع المخ في الدقيق ثم في خليط البيض ثم في البقسماط.

الخطوة الحادية عشر والأخيرة نضع في صينة  متوسطة  على النار بها الزيت، ويتم تحمير المخ بها حتى نحصل على اللون الاصفر الفاتح وثم يخرج ويقدم مع البقدونس. 

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