بتعاون "التضامن والأورمان".. ذبح 84 أضحية وتوزيعها على مستحقيها بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصةً في الأعياد والمناسبات.

ذبح 56 أضحية فى أول أيام عيد الأضحى

وقامت جمعية الأورمان بالبحيرة برئاسة السيد رجب بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، اليوم الاثنين، ثانى أيام العيد جميعه الأورمان بذبح 84 اضحية بمجزر أبو المطامير وتم توزيع لحوم الأضاحي بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة البحيرة، من خلال كشوف تشمل أسماء وبيانات الحالات الأولى بالرعاية ومن خلال لجان متخصصة بالتضامن الاجتماعى، بهدف الوصول إلى جميع الحالات والمناطق المستهدفة داخل المحافظة.

وكانت الجمعية قد ذبحت 56 أضحية في أول أيام عيد الأضحى وتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة بقرى مراكز مراكز دمنهور وكفر الدوار والرحمانية وكوم حماده والدلنجات.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجزر أثناء الذبح

وأوضح مدير جمعية الأورمان، أنه سيتم على مدار أيام العيد ذبح 280 أضحية بمجزر أبو المطامير تحت إشراف الطب البيطري وتوزيعها على مستحقيها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجزر أثناء الذبح وكذا عند توزيع اللحوم، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.