الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة الإسماعيلية": انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الوقائية وتواجد الأطقم بجميع المنشآت الطبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه استكمالًا لتطبيق خطة التأمين الطبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ووفق توجيهات وزارة الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف لجان مرور فرق إشراف مديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الصحية وإحكام المتابعة والرقابة على المنشآت الصحية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل مرور لجان الإشراف 

قامت لجان الإشراف برئاسة الدكتورة مي سامى مدير إدارة الطب الوقائي بالمرور على مكاتب الصحة والوحدات الصحية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الدكتورة سمر علاء مسئول مكاتب الصحة، دكتورة نهى نصر مسئول التطعيمات ودكتورة مارينا فليمون مسئول مراكز الوقاية من مرض السعار، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الوقائية وتواجد الأطقم الطبية حسب جداول النوبتجيات، و قامت اللجان بمتابعة كشوف تسجيل المواليد والوفيات وتطعيمات الأطفال حديثى الولادة والتأكد من توافر الطعوم والأمصال بمراكز عقر الحيوان.

وكيل "صحة الإسماعيلية" تزور مصابى غزة فى مستشفى حميات التل الكبير

 

زارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، مستشفى حميات التل الكبير لتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية؛ بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل داخل المستشفيات.

تفاصيل الجولة

وخلال المرور تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قسم الداخلي واطمأنت على المرضى وحرصت على متابعة حالات مصابي غزة وتطور حالتهم الصحية ومدى رضائهم عن الخدمة، وما إذا كان لديهم أي متطلبات أو احتياجات يمكن توفيرها.

واستكملت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، الجولة بالمرور على قسم العناية المركزة بمستشفى حميات التل الكبير، وتابعت انتظام سير العمل وحالة الأطفال الصحية بقسم الحضانات الجديد، ثم تأكدت من توافر رصيد كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجهت بسرعة صرف الكحول اللازم من مخازن المديرية غدًا، وراجعت كشوف النوباتجية وتواجد الفريق الطبي ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

رافق وكيل وزارة الصحة محمد عبدالمعطى مدير التموين الطبي بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

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