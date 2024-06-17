الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نابولي يرد على وكيل أعمال كفاراتسخيليا: لستم أصحاب قرار

خفيتشا كفاراتسخيليا
خفيتشا كفاراتسخيليا

رد نادي نابولي الإيطالي على تصريحات وكيل أعمال الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب الفريق، والتي عبر خلالها عن رغبة اللاعب في الرحيل.

نابولي يرد على وكيل أعمال كفاراتسخيليا

وسبق أن تحدث ماموكا يوجيلي، وكيل أعمال خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح نابولي، في تصريحات لصحيفة سبورت إيميدي الجورجية "رغبة كفاراتسخيليا هي الرحيل من نابولي، ولكن تركيزه في الوقت الحالي على بطولة أمم أوروبا، نابولي لديه خطط كبيرة مع كونتي ولكن هذا لا يعني أن كفاراتسخيليا يريد البقاء مع الفريق".

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال خلاله:"بعد تصريحات وكيل كفاراتسخيليا، نريد التنويه أن اللاعب مرتبط بعقد معنا حتى 2027، خفيتشا ليس للبيع".

ويلعب كفاراتسخيليا ضمن صفوف فريق نابولي منذ انضمامه من فريق دينامو باتومي الجورجي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

وأضاف البيان: "وكيل اللاعب لا يقرر إلى أين سيذهب ولكنه قرار نابولي الذي مرتبط بعقد معه".

وشارك خفيتشا كفاراتسخيليا في 45 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل 11 هدفًا وصنع 9 لزملائه في الفريق بمختلف البطولات.

وشدد وكيل أعمال كفاراتسخيليا أن هدف اللاعب هو المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن بقائه هذا الموسم سيكلفه خسارة بسبب عدم مشاركة نابولي في دوري الأبطال.

ومن جانبه، أيد والد خفيتشا كفاراتسخيليا، تصريحات وكيل أعمال اللاعب مشيرًا إلى أن تعامله من 4 مدربين خلال عامين أمر غير جيد لكفاراتسخيليا.

وبدأ خفيتشا كفاراتسخيليا مسيرته ضمن صفوف أكاديمية نادي دينامو وانتقل لفريق دينامو تبيلسي في صيف 2017، وانتقل لنادي روستافي الجورجي في مارس 2018 وانضم منه لنادي لوكوموتيف موسكو الروسي في شتاء 2019 على سبيل الإعارة وعاد للنادي في يونيو من العام نفسه ثم انضم لنادي روبين كازان الروسي بعد نهاية إعارته ثم انتقل لنادي دينامو باتومي في مارس 2022 ورحل عن الفريق في صيف العام نفسه.

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