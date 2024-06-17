إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب الجديد يضم وزيرى الدفاع والشئون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومى

أكد إعلام إسرائيلي، أن مجلس الحرب الجديد لإجراء المشاورات السياسية يضم وزيري الدفاع والشئون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

كما أكد إعلام إسرائيلي عن مسئول أمني، أنه من المستحيل الاتفاق على ضم بن غفير إلى الحكومة المحدودة لأنه غير مسئول ويسرب تفاصيل المناقشات.

وأوضح إعلام إسرائيلي، أن نتنياهو سيشكل مجلسا جديدا محدودا بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة.

فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.