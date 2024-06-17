أسعار الدواجن اليوم الاثنين بمختلف أنواعها

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين، استقرارًا عند المستويات ذاتها بالتزامن مع ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، تأثرًا بانخفاض مستويات الإقبال على شراء الدواجن بمختلف أنواعها، ما أدى إلى زيادة المعروض والحد من أى فرص لزيادة أسعارها.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم، ما بين 88 و89 جنيه للكيلو، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم، دون تغيير ملحوظ عن أسعارها منذ بداية الأسبوع الجارى، وهو ما فسره تجار وأصحاب المزارع بزيادة المعروض مقابل تراجع الطلب، واستقرار أسعار الأعلاف.

اسعار الدواجن البيضاء اليوم

وبلغ متوسط سعر بيع دواجن بيضاء فى بورصة الدواجن اليوم، ما يتراوح بين 88 و89 جنيه فى المزرعة، ويبلغ سعرها للمستهلك ما بين 94 و98 جنيه للكيلو، بينما استقر سعر الأمهات البيضاء عند 72 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو ليتراوح بين 95 و96 جنيهًا للكيلو في أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 105 و106 جنيهات للكيلو.

سعر البيض البلدي اليوم

وانعكس استقرار أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، على أسعار البيض البلدى والأحمر والأحمر دون تغير ملحوظ سواء صعودًا أو هبوطًا، إذ سجل سعر كرتونة البيض البلدي 126 جنيهًا للجملة و136جنيهًا للمستهلك.

سعر البيض الاحمر اليوم

كما استقر سعر البيض الأحمر اليوم عند 152 جنيه لكرتونة البيض الأحمر 152جنيهًا جملة و162 جنيهًا لكرتونة البيض الأحمر للمستهلك.

سعر البيض الابيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 151 جنيه للجملة و161 جنيهًا للمستهلك، بفارق 10 جنيهات بين الاثنين.

عزز من ثبات أسعار الدواجن والبيض، استقرار سعر طن علف دواجن البياض لما يتراوح بين 16000 و18300جنيه، وعلف المواشي 14000 و18500 جنيه وأعلاف البط 18500 جنيه، وأعلاف الأرانب.