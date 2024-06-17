الأفاعي والعقارب تهدد الأهالي.. تحذير مهم من الحماية المدنية بالوادي الجديد

حذرت الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، من خروج الزواحف والعقارب والثعابين والحشرات الضارة من جحورها بشكل ملحوظ ودخولها الى المزارع والبيوت للاختباء في الظل وتحت الزروع هربا من سخونه الجو والبحث عن البراد بعد الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وأصدرت الحماية المدنية بالوادي الجديد، عددا من التعليمات والإرشادات للمواطنين بسبب موجة الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها المحافظة منذ عدة أيام.

وقالت إدارة الحماية المدنية في منشور لها، إنه يجب عدم ترك المواد الغازية والولاعات والمشروبات الغازية وبطاريات الأجهزة بشكل عام داخل السيارات، خاصة في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة.



كما شددت، على ضرورة فتح نوافذ السيارات بشكل بسيط وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية وعدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.



كما شددت على الإكثار من شرب الماء والسوائل، وعدم تشغيل سخانات الماء، وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا في أوقات ذروة الحرارة والبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصًا خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا ووضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات، وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.

درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 17 يونيو، حيث تتوقع الهيئة أن يشهد اليوم انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، وسجلت درجة الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 42.