الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأفاعي والعقارب تهدد الأهالي.. تحذير مهم من الحماية المدنية بالوادي الجديد

زواحف خطره
زواحف خطره

حذرت الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، من خروج الزواحف والعقارب والثعابين والحشرات الضارة من جحورها بشكل ملحوظ ودخولها الى المزارع والبيوت للاختباء في الظل وتحت الزروع هربا من سخونه الجو والبحث عن البراد بعد الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وأصدرت الحماية المدنية بالوادي الجديد، عددا من التعليمات والإرشادات للمواطنين بسبب موجة الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها المحافظة منذ عدة أيام.

وقالت إدارة الحماية المدنية في منشور لها، إنه يجب عدم ترك المواد الغازية والولاعات والمشروبات الغازية وبطاريات الأجهزة بشكل عام داخل السيارات، خاصة في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة.


كما شددت، على ضرورة فتح نوافذ السيارات بشكل بسيط وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية وعدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.


كما شددت على الإكثار من شرب الماء والسوائل، وعدم تشغيل سخانات الماء، وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا في أوقات ذروة الحرارة والبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصًا خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا ووضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات، وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.

درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 17 يونيو، حيث تتوقع الهيئة أن يشهد اليوم انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، وسجلت درجة الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 42.

حذرت الحماية المدنية الوادي الجديد خروج الزواحف والعقارب والثعابين من جحورها دخولها الى المزارع والبيوت للاختباء في الظل وتحت الزروع هربا من سخونه الجو البحث عن البراد الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة

الأكثر قراءة

بيان عاجل من "التموين" بشأن الخبز المدعم والوقود وأسطوانات الغاز

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

قرار عاجل من النيابة بشأن "حلاق الوراق"

هدنة 11 ساعة يوميًا فى محور فيلادلفيا.. موعد تطبيق قرار "إشعال الغضب" بإسرائيل

مصر تُجبر الاحتلال على وقف العمليات العسكرية فى ممر فيلادلفيا برفح

21 مصابًا من أسرة واحدة بسبب "بقعة زيت" على "صحراوى الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

صور

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام في عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله

تواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة فى ثانى أيام عيد الأضحى