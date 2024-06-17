"تضامن المنوفية": إطلاق مبادرة "الأب القدوة" ترسيخًا لدور الآباء في تأمين الكيان الأسرى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن بدء إطلاق مبادرة "الأب القدوة" التي تستهدف التأكيد على دور الأب في تأمين الكيان الأسري، في الحياة الأسرية السليمة والتنشئة السوية للأطفال، وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق تلك المبادرة تأكيدًا على معيار عطاء الأب والحاجة إلى استعادة الدور الأبوي داخل الأسر خاصة مع زيادة التحديات والصعاب التي أصبحت تواجه الأسرة المصرية.

استمرار باب التقدم للمسابقة حتى 27 يونيو الجاري

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية عن أنه سيستمر فتح باب التقدم للمسابقة حتى يوم الخميس الموافق 27 / 6 /2024.

ويتم ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة والاهتمام بالأسرة المصرية وتقديم النماذج الإيجابية للارتقاء بالمجتمع.

وعلي صعيد آخر، كان قد زار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بكفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك فضلًا عن الاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، رافقه خلالها اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والأستاذ محمد موسى رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، والمهندس أسامة مدكور رجل الأعمال، والأستاذ محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الأستاذة عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.

ووزع محافظ المنوفية بتوزيع العيدية على أبنائه الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بالعيد فضلًا عن دعم الدار بمواد غذائية ولحوم، كما حرص على تبادل الحديث مع عدد من فتيات الدار للاطمئنان على حسن معاملتهم والتعرف على كافة ما يحتاجونه من دعم لتوفيرها لتوفير جو من الأمان والراحة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع، فيما قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال الدار دعمًا لهم ومشيرًا إلى أنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.