وزيرة الهجرة تطلق "بودكاست" لتعريف المصريين بالخارج بتاريخ حضارتهم

في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، واستراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القائمة على الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية لأبناء المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم وجذورهم المصرية، أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، «بودكاست» *معلومة في حدوتة*، حرصا منها على تعريف الأجيال الناشئة في الخارج، بتاريخ حضارتهم العريقة وما تتضمنه من أعياد ومناسبات.

وشددت وزيرة الهجرة على حرصها لإطلاق - البث الصوتي- البودكاست على منصة «Spotify» الصوتية لمشاركة جموع أبناء مصر في الخارج، والتيسير عليهم للتعريف بمعلومات عن وطنهم، بشكل سهل ومبسط، من خلال ما يتم نشره في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» فيما يخص وطنهم الأم وتعزيز وغرس الانتماء لديهم، موضحة أن الوزارة حريصة على استغلال وسائل التواصل المختلفة للوصول إلى كافة المصريين بالخارج حول العالم وربطهم بمصر تاريخيا وإعطائهم الفرصة لأن يكونوا جزءا من المستقبل.

وفي السياق ذاته، حرصت السفيرة سها جندي على أن تكون أولى سلسلة الحلقات عبر تقنية البودكاست التي تنوي الوزارة نشرها تباعا خلال الأعياد والمناسبات المقبلة، منوهة بأنه سيتم عرض مجموعات من الحكايات المبسطة التي تُعرف أبناء مصر في الخارج بمفردات الأعياد والمناسبات التي اشتهر بها المصريون قديما، فضلا عن العادات والتقاليد والأكلات التاريخية، بالإضافة إلى سرد القصص الدينية المختلفة، مشيرة إلى أن أولى القصص التي سيتم سردها وشرحها، ستكون عن تاريخ الاحتفال بـ «العيد الكبير»، وتعريف أبناء مصر في مختلف دول العالم بالطقوس القديمة التي اعتادها عليها المصريون، ومنها طهي أطباق مصرية بعينها، مثل طبق «الفتة» في العيد الكبير، حيث تروي سيادتها، أولى هذه القصص وتعريف الأجيال الناشئة مختلف طرق الاحتفال بهذه المناسبة الجليلة، وأسباب الاحتفاء بطبق «الفتة» حتى أصبح الوجبة الأساسية على مائدة الشعب في الأعياد، وذلك بمناسبة الاحتفاء بحلول العيد الأضحى المبارك في هذه الآونة.

وستتوالى المدونات الصوتية، لتعريف المصريين - وخصوصا الأطفال ممن ليس لديهم القدرة علي قراءة اللغة العربية- ببعض المعلومات الطريفة والمفيدة عن مصر، تقاليدها، وعاداتها، وممارساتنا اليومية المرتبطة ارتباطًا كاملا بالتاريخ والتي استمرّ الشعب المصري في الحفاظ على القيام بها منذ آلاف السنين.

للاستماع إلى أولى حلقات بودكاست "اتكلم عربي"، بصوت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عبر الرابط التالي:

‏https://open.spotify.com/episode/3AEjPmI0PlUMN8HyPZFO4H...

كانت وزيرة الهجرة قد اكدت علي، أن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، أطلقت بهدف الحفاظ علي الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج، وذلك من خلال إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» في فبراير ٢٠٢٣ تحت شعار «جذورنا المصرية» لتعريف أبناء المصريين بالخارج أيضًا بحضارتهم العظيمة وبتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ والتي كان ومازال لها الكثير من الفضل على تطور الإنسانية ومفاهيمها السياسية والعلمية والاجتماعية، مشيرة إلى التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بالتعاون مع دار نهضة مصر، الذي يتيح الفرصة للأجيال المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، بالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية من خلال تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

ولفتت السفيرة سها جندي إلى أننا من خلال المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، نعمل على تشجيع أبناء المصريين في الخارج للحديث باللغة العربية والافتخار بتاريخ وعادات المصريين، من خلال نشر محتوى مبسط يتناسب مع الأطفال في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى أيضًا.