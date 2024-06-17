الإثنين 17 يونيو 2024
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عاشور يناقش أهمية الشراكة بين الجامعات المصرية ومثيلاتها فى روسيا الاتحادية

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى والبحث العلمى من الحدث

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاتينا انوتولوليڤنا ترنتييڤا، نائب المدير العام لمؤسسة "الروس آتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع الحادي عشر لوزراء التعليم العالي في الدول أعضاء تجمع البريكس، الذي عُقد بمدينة كازان الروسية، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صالح، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد السرجاني، الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية في روسيا، والدكتور صالح هاشم، أستاذ اللغة الروسية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق.

في مُستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين مصر وروسيا الاتحادية، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، خاصةً في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، التي تتميز بطابعها الإيجابي وتعاونها المُثمر.

بحث اللقاء تدريب وتأهيل الكوادر والمتخصصين في مجال الطاقة النووية من قبل الجامعات والمراكز البحثية الروسية، التي تشرف عليها مؤسسة "الروس آتوم" وذلك بالتعاون مع الجامعات والجهات البحثية المصرية، وذلك من خلال التعاون مع البرامج المشتركة في مجال الطاقة النووية لإعدادهم، والاستفادة من خبراتهم في المشروع الإستراتيجي لمحطة الضبعة للطاقة النووية، فضلًا عن استعراض الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات جامعية في مجال الطاقة النووية من الجامعات الروسية والتي تُشرف عليها مؤسسة "الروس آتوم".

كما تناول الاجتماع أهمية البرامج المشتركة بين الجامعات المصرية ومثيلاتها في دولة روسيا الاتحادية في مجال الطاقة النووية، وكذا استعراض تجربة إنشاء فرع لجامعة "سانت بطرسبرج الروسية" بجمهورية مصر العربية وما تم الانتهاء منه، وكذا الخُطة المُستقبلية لهذا المشروع، والذي يهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة روسيا الاتحادية.

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وزير التعليم العالي يزور الجامعة الوطنية للأبحاث النووية ومعهد موسكو للعمارة

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كما ناقش الاجتماع مدى التعاون بين مؤسسة "الروس آتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وذلك لتأهيل كوادر مُتخصصة في مجال الطاقة النووية لخدمة المشروعات القومية في هذا المجال.

ومن جانبها، قدمت نائب المدير العام لمؤسسة "الروس آتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية الدعوة للوزير لحضور العيد الـ٧٠ على إنشاء أول مركز للطاقة النووية والمزمع عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٦ يونيو الجاري.

حضر اللقاء من الجانب الروسي فاليري كاريزين، مدير مكتب المشروعات وتطوير التعليم بمؤسسة الروس آتوم، وسيرجي اندريوشين، نائب رئيس جامعة سانت بطرسبرج الحكومية، وفلاديمير شيفيتشينكو، رئيس الجامعة الوطنية للأبحاث النووية، وديمتري سافكين، نائب رئيس الجامعة الوطنية للأبحاث النووية، وأنا ستاسيا مينينا، نائب رئيس جامعة سانت بطرسبرج الكهروتقنية.

تطوير منظومة التعليم الجامعات المصرية للطاقة النووية الطاقة النووية مجال الطاقة النووية

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