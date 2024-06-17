الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز

حملات مكبرة لمراقبة الأغذية خلال أيام العيد بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة نواصل حملاتها المكبرة خلال عيد الأضحى المبارك،  وشنت  إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة الإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمحافظة الإسماعيلية.

 تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة

 وتضمنت الحملات تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبه نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

خطة التأمين الطبي بالإسماعيلية خلال عيد الأضحى 

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه استكمالًا لتطبيق خطة التأمين الطبى خلال أجازه عيد الأضحى المبارك، ووفق توجيهات وزارة الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف لجان مرور فرق إشراف مديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الصحية وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إلى استكمال الحملات على الأسواق والمنشآت الغذائية بالمرور الميداني على 20 منشأة غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم وسيارات.

 نتائج الحملة

وأسفرت الحملة عن إعدام 64 كيلو من السلع الغذائية متغيره الخواص الطبيعية، وتحرير 20 محضرا تنقسم إلى عدد 12 محضر نظافة طبقا لقرار 96 لسنة 1967، وعدد 8 محاضر شهادة صحية طبقا لقرار 97 لسنة 1967 والتوصية بالغلق لعدد 10 منشآت غذائية منها عدد 8 منشآت لعدم وجود رخصة ،وعدد 1 منشاة لوجود خطر داهم على الصحة العامة، عدد 1 منشاة لعدم وجود رخصة ووجود أيضا خطر داهم على الصحة العامة.

تمت الحملة تحت إشراف الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي وبرئاسة الدكتورة سمر حامد مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

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