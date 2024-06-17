مسئول أمنى إسرائيلى: من المستحيل الاتفاق على ضم بن غفير للحكومة

أكد إعلام إسرائيلى عن مسئول أمني، أنه من المستحيل الاتفاق على ضم بن غفير إلى الحكومة المحدودة لأنه غير مسئول ويسرب تفاصيل المناقشات، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وأكد إعلام إسرائيلي أن نتنياهو سيشكل مجلسا جديدا محدودا بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة، وفق نبأ عاجل.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.