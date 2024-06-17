يبحث الكثير من المواطنين عن الأماكن التي يمكن الخروج فيها في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2024، للاستمتاع بالإجازة مع الأهل والأقارب ولتقضية وقت ممتع بعيدًا عن الروتين اليومي.

يمكنك قضاء وقت ممتع مع أطفالك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك والذهاب إلى أماكن مختلفة بأسعار مناسبة، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية من "الدستور".

تخرج فين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2024

دريم بارك

واحدة من أكبر وأشهر مدن الملاهي في مصر، تقدم مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية والأنشطة المناسبة لجميع الأعمار.

تخرج فين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

ماجيك لاند

تقع داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهي حديقة ترفيهية تجمع بين الأنشطة الترفيهية والتعليمية، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات.

تخرج فين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

مول العرب

يعد من أكبر المولات في مصر، يحتوي على مجموعة كبيرة من المحلات التجارية، المطاعم، المقاهي، وسينما تعرض أحدث الأفلام، ويمكن للأطفال الاستمتاع بمنطقة الألعاب المخصصة لهم.

مول مصر

يضم مجموعة واسعة من المتاجر العالمية، بالإضافة إلى سكي مصر، حيث يمكنك تجربة التزلج على الجليد، ويوجد أيضًا سينما ومجموعة من المطاعم والمقاهي.

حديقة الأورمان

تعتبر واحدة من أقدم الحدائق في مصر، وهي مثالية للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة، تحتوي على مجموعة متنوعة من النباتات والأشجار ومساحات خضراء واسعة.

تخرج فين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

حديقة أكتوبر

حديقة عامة توفر مساحات خضراء واسعة، مناطق لعب للأطفال، وأماكن مخصصة للشواء والنزهات العائلية.

تخرج فين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

الحديقة الدولية بمدينة نصر

وتعتبر من أكبر الحدائق، حيث تصل مساحتها إلى 55 فدانًا، وبها مدينتا ألعاب ترفيهية، ويبلغ سعر التذكرة نحو 60 جنيها.