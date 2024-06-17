الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كواليس حل حكومة الحرب الإسرائيلية.. نتنياهو يسقط فى "فخ" ثئائى التطرف

نتنياهو
نتنياهو

فاجأ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجميع بحل حكومة الحرب التي شكلها بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وجاء قرار نتنياهو بعد استقالة المعارض بيني جانتس من حكومة الحرب، اعتراضًا على استراتيجية نتنياهو في إدارة حرب غزة.

وقال نتنياهو إنه "لم تعد هناك حكومة حرب"، مشيرًا إلى أنه "تم تشكيلها بعد الاتفاق مع ائتلاف جانتس وبناء على طلبه، وبمجرد مغادرة جانتس لم يعد هناك حاجة لمثل هذه الحكومة".

كواليس قرار نتنياهو بحل حكومة الحرب

وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فإن قرار نتنياهو يمنحه سلطة إجراء المشاورات لتشكيل حكومة أخرى، ولكن يبدو أنه مع حل حكومة الحرب يبدو أن نتنياهو لم يعد بحاجة إلى مجلس طوارئ لإدارة حرب غزة؛ لأن أي منتدى آخر سيكون مكون من قادة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم.

ولفتت إلى أن نتنياهو يدرس تدشين ائتلاف جديد من أجل المشاورات الحساسة التي تتعلق بالحرب فقط، مع احتفاظ حكومة الاحتلال بعملية اتخاذ القرار النهائي.

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وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن قرار نتنياهو بحل حكومة الحرب ونقل عملية صنع القرار المتعلقة بالحرب في غزة إلى حكومة الاحتلال، سبق وأن طرحها الوزيران المتطرفان بتسلئيل سموتريش وإيتامار بن غفير.

وقال نتنياهو بالأمس في جلسة مجلس الوزراء: "من أجل الوصول إلى هدف القضاء على قدرات حماس، اتخذت قرارات لم تكن دائما مقبولة لدى على المستوى العسكري، لدينا دولة بجيش وليس جيشًا بلا دولة". 

وأضافت الصحيفة أن قرار نتنياهو بحل مجلس الحرب جاء بعد استقالة جانتس وحزبه من حكومة الحرب.

وقال الليكود ردا على بيان جانتس: "أولئك الذين فروا من الحرب لن يعلموا رئيس الوزراء نتنياهو الأخلاق، لأنه غير مستعد للتنازل عن أي شيء ولن يرضى بأي شىء أقل من النصر الكامل".

نتنياهو حكومة الحرب استقالة جانتس استراتيجية

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