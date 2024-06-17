القاهرة الإخبارية: نتنياهو سيشكل مجلسًا جديدًا محدودًا بديلًا عن مجلس الحرب الملغى

أكد إعلام إسرائيلي، أن نتنياهو سيشكل مجلسا جديدا محدودا بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن طيران الاحتلال المروحي يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأضاف الإعلام الفلسطيني، أن دبابات الاحتلال تتوغل في منطقة المثلث شرقي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي.