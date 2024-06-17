مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي يناقش تعزيز المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع يوم الأحد إن مجلس الوزراء السياسي الأمني ​​الإسرائيلي، ناقش خطوات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية من بين أمور أخرى ردًا على الدول التي اعترفت من جانب واحد بالدولة الفلسطينية بعد 7 أكتوبر.

واعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج بفلسطين كدولة في نهاية مايو الماضي. وبشكل منفصل، صوت 143 من أصل 193 عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار ينص على أن الفلسطينيين مؤهلون للحصول على وضع العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في بداية شهر مايو، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأضاف بيان مكتب نتنياهو: أن المجلس بحث أيضا "سلسلة ردود الفعل ضد السلطة الفلسطينية على خلفية تصرفاتها ضد إسرائيل في الهيئات الدولية"، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وجاء في البيان أن وزير الدفاع الإسرائيلي ونائب رئيس الوزراء "طلبا فترة إضافية من الوقت للإدلاء بتعليقاتهما"، وبعد ذلك سيقوم رئيس الوزراء "بطرح جميع المقترحات للتصويت عليها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء".

بعد انتقاد نتنياهو للوقف التكتيكي.. جيش الاحتلال يعلن استمرار عملياته برفح ومناطق أخرى بغزة

وفي تطورات أخرى، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، بإن قواته تواصل عملياتها المستهدفة بناء على المعلومات الاستخبارية في رفح ومناطق أخرى في غزة، حسب صحيفة جيروزاليم بوست، على الرغم من اعلانه توقف وصفه بـ"التكتيكي" لعملياته لمدة 11 ساعة يوميًا بهدف تسهيل دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.



وفي وقت سابق، أفادت تقارير عبرية بأن نتنياهو انتقد الخطط التي أعلنها الجيش لعقد فترات توقف تكتيكية يومية للقتال على طول أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى غزة لتسهيل إيصال المساعدات.

نتنياهو تلقى تأكيدات بأنه "لا يوجد تغيير" في سياسة الجيش

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه لوسائل إعلام في وقت متأخر من الأحد: "إنه عندما سمع رئيس الوزراء التقارير عن هدنة إنسانية لمدة 11 ساعة في الصباح، التفت إلى سكرتيره العسكري وأوضح أن هذا غير مقبول بالنسبة له".

وقال المسؤول: إن نتنياهو تلقى تأكيدات بأنه "لا يوجد تغيير" في سياسة الجيش وأن "القتال في رفح مستمر كما هو مخطط له".

وفي وقت لاحق، نقلت محطات التلفزيون الإسرائيلية عن نتنياهو انتقاده للجيش، قائلا: "لدينا دولة لديها جيش، وليس جيشا لديه دولة".

وأعلن جيش الاحتلال الأحد عن هدنة يومية تبدأ في منطقة رفح عند الساعة الثامنة صباحا وتظل سارية حتى السابعة مساء على طول طريق صلاح الدين الرئيسي، للسماح لشاحنات المساعدات بالمرور بين معبر كرم أبو سالم من إسرائيل، مضيفا: "أن الهدنة ستقام يوميا حتى إشعار آخر".