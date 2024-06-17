الإثنين 17 يونيو 2024
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فيلم ولاد رزق في المقدمة.. إيرادات أفلام عيد الأضحى 2024 حتى الآن

أفلام موسم عيد الأضحى
أفلام موسم عيد الأضحى

اشتعلت المنافسة بين نجوم الفن  في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وزاد البحث خلال الساعات الماضية بين الجمهور عن تفاصيل إيرادات افلام السينما بموسم عيد الأضحى، وخلال هذا التقرير نرصد لكم بالأرقام ايرادات أفلام عيد الأضحى السينمائي 2024. 

ايرادات أفلام عيد الأضحى 2024 السينمائي 

 

 ولاد رزق 3- القاضية

تصدر فيلم «ولاد رزق.. القاضية» بطولة النجم  أحمد عز، قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري أمس الأحد محققا رقما قياسيا، في إيرادات أول أيام عيد الأضحى، ليحقق 18 مليونا و163 ألفا و554 جنيها، ليصبح هذا الرقم أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية لتصل بذلك إجمالى إيرادات الفيلم الي 47 مليون جنيه في 5 ايام عرض فقط. 

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هى الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

فيلم اللعب مع العيال 


وجاء فيلم اللعب العيال بطولة محمد إمام، في المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، إذ حقق في أول أيام عيد الأضحى المبارك، نحو مليونين و479 ألفًا و860 جنيهًا، لتتجاوز إجمالي إيرادات فيلم اللعب مع العيال، 7 ملايين جنيه وذلك على مدار 5 أيام عرض بالسينما.
وتدور قصة فيلم اللعب مع العيال في إطار كوميدي، من خلال الأستاذ علام مدرس التاريخ الذي تضعه الظروف في منطقة نائية بالصحراء، ويضطر لتعليم عدد من الصغار، لكن تحدث له مفاجأة غير متوقعة تقلب حياته رأسًا على عقب، وعليه التأقلم رغمًا عنه حتى ينجح في حل الأزمة


يشارك محمد إمام في بطولة فيلم اللعب مع العيال كل من باسم سمرة، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم عصابة الماكس 

بينما احتل فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي، المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، إذ حقق أمس، أول أيام عيد الأضحى نحو مليونًا و149 ألفًا و89 جنيهًا، لترتفع إجمالى إيرادات الفيلم الي 2 مليون و220 الف جنيه في 5 ايام عرض. 

تدور قصة فيلم عصابة الماكس في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا، من خلال رجل عصابات ينفذ العمليات الإجرامية بمفرده، لكن تضطره الظروف للاستعانة بفريق مساعد له من أجل عملية خطيرة للغاية. 
فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، حاتم صلاح،  تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، ويشارك عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي.

فيلم أهل الكهف 

وجاء فى المركز الرابع  فيلم أهل الكهف 

حيث اكتفى الفيلم بجمع 260 ألف جنيه، أمس في ثالث أيام عرضه، ليرتفع إجمالي إيراداته  الي  949 ألف جنيه فقط. 

وفيلم “أهل الكهف” من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم ومعالجة سينمائية ايمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.

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